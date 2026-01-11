От лапите до козината: Как да подготвим четириногия си приятел за минусовите температури

Зимата превръща парковете в истинска бяла приказка, а за много кучета снегът е източник на безкрайна радост и игри. Но зад красивия зимен пейзаж се крият редица предизвикателства за здравето и безопасността на нашите четириноги приятели. Ниските температури, химикалите по пътищата и късите часове на дневна светлина изискват специална подготовка от страна на стопаните.

В тази статия обобщаваме най-важните правила за безопасна разходка през зимата.

Внимание към лапите: Невидимата опасност

Лапите са най-изложената част от тялото на кучето. Солта, лугата и химикалите, с които се обработват тротоарите срещу обледеняване, могат да причинят сериозни химически изгаряния, зачервявания и болезнени напуквания.

Какво да правите: Преди разходка мажете възглавничките на лапите със защитен балсам (вазелин или специален восък за лапи). След прибиране задължително измивайте лапите с хладка (не гореща!) вода, за да отстраните остатъците от сол.

Решението: Ако кучето ви позволява, обувките за кучета са най-добрата защита срещу студа и химията.

Облечете ги, ако имат нужда

Не всяко куче има гъстата козина на хъски или самоед. Малките породи (чихуахуа, йоркширски териер), кучетата с къса козина (добермани, мопсове) и по-възрастните животни изстиват изключително бързо.

На какво да обърнете внимание: Избирайте дрехи, които покриват корема и гърдите на кучето, и са направени от непромокаема материя. Ако кучето започне да трепери или се свива, това е ясен знак, че му е студено и трябва незабавно да се приберете.

Пазете се от антифриза – „сладката отрова“

Антифризът често изтича от автомобилите през зимата. Той има сладък вкус, който привлича кучетата, но е изключително токсичен дори в минимални количества.

Какво да правите: Никога не позволявайте на кучето да ближе локви около паркирани автомобили или на пътното платно. Ако подозирате, че кучето е погълнало антифриз, незабавно потърсете ветеринарен лекар.

Видимостта е ключова

През зимата се стъмва рано, а мъглата и снеговалежът допълнително намаляват видимостта. Шофьорите по-трудно забелязват пешеходци с животни.

Съвет: Снабдете се със светеща LED каишка или аксесоари със светлоотразителни елементи. Това ще помогне както на шофьорите, така и на вас самите да виждате къде се намира кучето ви, ако е пуснато свободно.

Ограничете времето навън при екстремен студ

Когато температурите паднат далеч под нулата, дългите разходки могат да доведат до хипотермия или измръзване на ушите и опашката.

Правило: По-добре направете няколко кратки излизания за физиологични нужди, отколкото един дълъг престой навън. Вкъщи компенсирайте липсата на движение с интерактивни игри.

Ледът е опасен за ставите

Точно както при хората, подхлъзването на лед може да доведе до разтежения, навяхвания или сериозни фрактури, особено при по-възрастни кучета с артрит.

Какво да правите: Избягвайте заледени повърхности и замръзнали езера. Не позволявайте на кучето да тича по лед – рискът от падане и нараняване е твърде голям.

Хидратация и хранене

Студеното време изисква повече енергия за поддържане на телесната температура. Въпреки това, ако кучето ви е по-малко активно през зимата, внимавайте да не го прехранвате.

Важно: Не позволявайте на кучето да яде сняг. Снегът в градска среда е пълен с отпадни газове, микроби и сол, а поглъщането на големи количества студен сняг може да доведе до стомашно разстройство или ангина.

Заключение:

Зимната разходка може да бъде удоволствие, стига да сме подготвени. Малко грижа за лапите, подходящо палтенце и повишено внимание към заобикалящата среда ще гарантират, че вие и вашият любимец ще посрещнете пролетта здрави и щастливи.

