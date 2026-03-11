Прокуратурата ревностно брани Сарафов: ВСС го държи и не е извършил престъпление

Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), които не изпълниха закона да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор миналия юли, не са извършили престъпление. С тези аргументи прокурор Албена Рачева от Софийската градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство по сигнал срещу членовете на Прокурорската колегия, пише в. "Сега". Още: Прокурорската колегия обсъжда казуса с Борислав Сарафов

Припомняме, че Борислав Сарафов, който незаконно изпълнява функциите на главен прокурор вече почти 3 години, няколко съдебни състава го нарече "Г-н Никой". В отговора на Рачева до медият, тя обяснява, че ВСС са колективен орган, вземат решенията си с гласуване, а престъплението по служба може да бъде извършено само от конкретно лице. "В случая не може да се твърди, че конкретно длъжностно лице е нарушило или неизпълнило служебните си задължения, или да е превишило властта и правата си", аргументира се Рачева.

В сигнала се припомня за законовите промени от януари 2025 г., които ограничиха един и същи магистрат да изпълнява функциите на главен прокурор за не повече от шест месеца. В случая със Сарафов тези шест месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли. (Той е изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 г., но шестте му месеца се броят от влизането в сила на новите правила.) Точно това приема и Наказателната колегия на Върховния касационен съд, според която след 21 юли Сарафов няма легитимност на поста.

Въпреки това обаче Прокурорската колегия на ВСС прие - веднъж в началото на юли, и после през септември м.г., че Сарафов е заварено положение и законът важи от "другия път". "Всеки гласувал за това следва да носи лична наказателна отговорност, за неизпълнение на действащи законови разпоредби", се казва в сигнала. Според подателя му, с неизпълнението на закона членовете на ВСС са целили да набавят облага за Сарафов - материални и нематериални. А от това са настъпили значителни вредни последици - прокуратурата е оставена без ръководител и сринато доверие на обществото.

Припомнят се и аргументите на кадровиците от юли. Тогава Йордан Стоев (същият, който в записан с Иван Гешев разговор нарича колегите си от ВСС "въшки") казва, че ако Сарафов бъде махнат като изпълняващ функциите, това ще доведе до "негативни последици и дестабилизиране в работата на прокуратурата, тъй като ще се създаде една обстановка на несигурност и съответно ще се получат едни трусове в управлението на прокуратурата". Калина Чапкънова - друго острие в колегията, също взема думата, за да каже, че изборът на нов изпълняващ функциите "би довело до невъзможност да се изпълняват функциите в пълен обем".

В сигнала се припомня още, че Стоев и Чапкънова протичат по прокурорски преписки в Софийската градска прокуратура. Те бяха образувани в турбулентните времена, преди Иван Гешев да бъде уволнен като главен прокурор. Известно е, че има преписки, свързани и с други кадровици - например Гергана Мутафова и Георги Кузманов. Това би могло да постави тези членове на ВСС в зависимост.

Предложението от министъра на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор е влязло като последна, 28-а точка в дневния ред за днешното заседание на Прокурорската колегия.

На 26 февруари, когато темата беше коментирана от Пленума на Висшия съдебен съвет, Огнян Дамянов - единственият член на Прокурорската колегия, който взе думата по време на дискусията, вкара сюжета, че може да се изчака произнасянето на Конституционния съд, пред който е оспорена разпоредбата за шестте месеца. Това би подсигурило на Сарафов още около година на поста.

