Войната в Украйна:

Прокуратурата ревностно брани Сарафов: ВСС го държи и не е извършил престъпление

11 март 2026, 6:36 часа 311 прочитания 0 коментара
Прокуратурата ревностно брани Сарафов: ВСС го държи и не е извършил престъпление

Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), които не изпълниха закона да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор миналия юли, не са извършили престъпление. С тези аргументи прокурор Албена Рачева от Софийската градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство по сигнал срещу членовете на Прокурорската колегия, пише в. "Сега". Още: Прокурорската колегия обсъжда казуса с Борислав Сарафов

Припомняме, че Борислав Сарафов, който незаконно изпълнява функциите на главен прокурор вече почти 3 години, няколко съдебни състава го нарече "Г-н Никой". В отговора на Рачева до медият, тя обяснява, че ВСС са колективен орган, вземат решенията си с гласуване, а престъплението по служба може да бъде извършено само от конкретно лице. "В случая не може да се твърди, че конкретно длъжностно лице е нарушило или неизпълнило служебните си задължения, или да е превишило властта и правата си", аргументира се Рачева.  

В сигнала се припомня за законовите промени от януари 2025 г., които ограничиха един и същи магистрат да изпълнява функциите на главен прокурор за не повече от шест месеца. В случая със Сарафов тези шест месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли. (Той е изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 г., но шестте му месеца се броят от влизането в сила на новите правила.) Точно това приема и Наказателната колегия на Върховния касационен съд, според която след 21 юли Сарафов няма легитимност на поста.

Въпреки това обаче Прокурорската колегия на ВСС прие - веднъж в началото на юли, и после през септември м.г., че Сарафов е заварено положение и законът важи от "другия път". "Всеки гласувал за това следва да носи лична наказателна отговорност, за неизпълнение на действащи законови разпоредби", се казва в сигнала. Според подателя му, с неизпълнението на закона членовете на ВСС са целили да набавят облага за Сарафов - материални и нематериални. А от това са настъпили значителни вредни последици - прокуратурата е оставена без ръководител и сринато доверие на обществото.

Припомнят се и аргументите на кадровиците от юли. Тогава Йордан Стоев (същият, който в записан с Иван Гешев разговор нарича колегите си от ВСС "въшки") казва, че ако Сарафов бъде махнат като изпълняващ функциите, това ще доведе до "негативни последици и дестабилизиране в работата на прокуратурата, тъй като ще се създаде една обстановка на несигурност и съответно ще се получат едни трусове в управлението на прокуратурата". Калина Чапкънова - друго острие в колегията, също взема думата, за да каже, че изборът на нов изпълняващ функциите "би довело до невъзможност да се изпълняват функциите в пълен обем".

В сигнала се припомня още, че Стоев и Чапкънова протичат по прокурорски преписки в Софийската градска прокуратура. Те бяха образувани в турбулентните времена, преди Иван Гешев да бъде уволнен като главен прокурор. Известно е, че има преписки, свързани и с други кадровици - например Гергана Мутафова и Георги Кузманов. Това би могло да постави тези членове на ВСС в зависимост.

Ще се пребори ли Янкулов срещу Сарафов?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Колаж БГНЕС

Още: "С днешното си прессъобщение прокуратурата сама се дискредитира": Полина Паунова с въпроси към СГП за Теодора Георгиева

Предложението от министъра на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор е влязло като последна, 28-а точка в дневния ред за днешното заседание на Прокурорската колегия.

На 26 февруари, когато темата беше коментирана от Пленума на Висшия съдебен съвет, Огнян Дамянов - единственият член на Прокурорската колегия, който взе думата по време на дискусията, вкара сюжета, че може да се изчака произнасянето на Конституционния съд, пред който е оспорена разпоредбата за шестте месеца. Това би подсигурило на Сарафов още около година на поста.

Още: Теодора Георгиева: Колкото и пъти да повтарят една лъжа, тя няма да стане истина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ВСС главен прокурор Борислав Сарафов Андрей Янкулов
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес