"Проблемите в транспорта са известни": Терзиев пита кой ги задълбочава

Благодаря за поканата на транспортните синдикати да посетим поделението „Трамкар“ и да се запознаем с условията на труд и проблемите в сектора. Ще бъда честен - много добре знаем какви са условията в системата. Недостигът на кадри, остарелият подвижен състав и ужасните условия на труд не са се появили вчера. Така кметът на София Васил Терзиев отговори на поканата на транспортните синдикати за посещение и запознаване с проблемите в градския транспорт и предстоящите действия на синдикалните организации.

Това, което градоначалникът продължава да не знае, е как се вземат решенията в транспортните дружества така, че проблемите да се задълбочават, вместо да се решават. "Много от въпросите, които синдикатите поставят зависят пряко от управлението на транспортните дружества. Тези дружества са на подчинение на Столичния общински съвет, който назначава техните ръководства", каза той.

Терзиев заявява, че през 2024 г. в общинския съвет е било формирано т.нар. икономическо мнозинство, което е назначило временни ръководства без конкурси, те продължават да управляват системата и до днес.

Столична община настоява за две конкретни стъпки за подобряване на управлението:

независим външен одит на транспортните дружества,

смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“.

"И двете предложения бяха блокирани в Столичния общински съвет", припомня Терзиев.

Според него, ако се иска честен разговор за бъдещето на градския транспорт, на масата трябва да бъдат поканени и директорите на транспортните дружества, както и общинските съветници, които блокират решенията за реформа. "Това са представителите на ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от „Възраждане“ и Карлос Контрера, които блокираха смяната на компрометираното ръководство на „Столичен автотранспорт“, казва той.

"Прави впечатление и друго. В продължение на повече от година тези теми не бяха поставяни по този начин, въпреки че проблемите в системата са същите от години. Когато проблемите са едни и същи, а протестите се появяват само в определени политически моменти, хората имат право да се запитат защо. Само когато всички страни, които реално вземат решения за управлението на системата, поемат своята отговорност, можем да постигнем устойчиви решения както за работещите в транспорта, така и за гражданите, които разчитат на него всеки ден", заявява Терзиев.