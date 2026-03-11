Предизборно за Великден: Правителството обсъжда надбавките за пенсионерите

Служебното правителство на Андрей Гюров ще разгледа предложение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери за празника. Предвижда се по 50 евро да получат хората с пенсия до 390 евро, колкото е линията на бедност за 2026 година. По 20 евро са заложени за тези с пенсии до 620 евро, колкото е размера на минималната работна заплата. Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 милиона и 800 хиляди евро. Те ще бъдат трансферирани от Държавния бюджет към бюджета на ДОО. Още: Хасан Адемов обясни ще има ли великденски добавки за пенсионерите

Пеевски отвори "кесията" предизборно

Снимка: БГНЕС

Още: За най-бедните пенсионери: Пеевски се втурна да осигурява великденски добавки в пенсиите

Великденски добавки за пенсионерите ще има - по този път тръгнаха санкционираният от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и партията му ДПС Ново начало. Партията на Пеевски обяви новина - че ще внесе промени в Закона за бюджета на ДОО (Държавното обществено осигуряване), които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността. Пеевски се похвали, че заради него миналата година имало великденски добавки за 680 000 пенсионери.

Впоследствие, Йордан Цонев уточни какво предложение се внася: Надбавка в размер на 55 евро за пенсионерите под прага на бедността. Ще я получат 856 000 пенсионери. Останалите пенсионери ще получат по 15 евро също великденска надбавка. Това са 1 216 000 пенсионери.

"Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота", съветва Пеевски. И това при положение, че служебният финансов министър Георги Клисурски настоя, че депутатите се мотаят и не работят, за да има удължителен бюджет, което заплашва държавата да спре да работи.

Още: Адемов съобщи с колко ще бъдат увеличени пенсиите и ще има ли великденски добавки