Нетаняху отново призова иранския народ да свали режима

11 март 2026, 6:18 часа 341 прочитания 0 коментара
Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан изрази опасения, че антиправителствените демонстрации може да се възобновят. Той предупреди, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг", предаде Ройтерс, цитирани от БТА. "Всеки, който излезе на улицата по внушение на врага, ще бъде третиран не като протестиращ, а като враг", посочи Радан по държавната телевизия. "Всички наши сили за сигурност държат пръста си на спусъка."

Историческа освободителна война

Снимка: Getty images

Още: Заради Иран: Украйна е изправена пред недостиг на ракети „Пейтриът“

По-рано израелският премиер Бенамин Нетаняху се обърна към иранската общественост чрез публикация в Екс, в която обеща да засили натиска върху управляващите в Техеран, предаде ДПА.

В посланието си израелският лидер посочи, че САЩ и Израел ще действат "с още по-голяма сила срещу техеранските тирани". Той добави, че Израел ще създаде необходимите условия за народа, за да може да вземе "съдбата си в свои ръце".

"Това е възможност, която идва веднъж в живота да отстраните режима на аятоласите и да се освободите", каза Нетаняху. "Аятоласите и техните хора бягат – но тези страхливци няма къде да се скрият."

Израел и САЩ водят "историческа освободителна война", каза той и призова иранците да бъдат готови и да се възползват, когато часът за това удари.

Израел многократно е определял смяната на политическия строй в Техеран като една от целите си и е призовавал народа да въстане и свали правителството си.

Още: НА ЖИВО: Иран минира Ормузкия проток

