Работещите в градския транспорт в София канят властта на диалог, но готвят и протест

Работниците и служителите от градския транспорт в София отправиха покана до премиера Андрей Гюров, министъра на финансите Георги Клисурски и кмета на столицата Васил Терзиев да се запознаят с условията, при които се трудят, като посетят едно от работните им места. Работниците ще очакват поканените представители на изпълнителната и местната власт в 8:30 часа тази сутрин в поделение "Трамкар".

Инициативата е на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ, която настоява за открит разговор, обсъждане на реалните проблеми и на необходимостта от отпускане на субсидия от държавния бюджет за увеличение на възнагражденията.

При липса на диалог и решения, те ще преминат към активни протестни и стачни действия.

Вчера от КНСБ заявиха за Actualno.com заявиха, че на този етап градския транспорт няма да спира работа.