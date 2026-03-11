Въпрос за сринатото девическо училище вбеси говорителката на Тръмп. Пентагонът си купил мебели и омари за стотици милиони (ВИДЕО)

"Относно иранското (девическо начално) училище (в Минаб), защо президентът Тръмп заяви вчера, че Иран може да има ракети ракети "Томахоук", когато само трима съюзници на САЩ, плюс САЩ имат тези ракети?". Този въпрос на The New York Times вбеси говорителката на Белия дом Каролайн Левит, която обвини авторитетната американска армия, че "тормози" администрацията на Тръмп със статиите си, които притискат отговорните американски органи да завършат разследването си и на всичкото отгоре имало много твърдения в материалите, които не били потвърдени от американското министерство на войната и Пентагона. Репликата за потвърждението е напомняне на стар скандал - ОЩЕ: Безпрецедентно: Най-малко 30 медии отказаха да работят по новите правила на Пентагона

"Президентът Тръмп има право да споделя мнението си с американската общественост, но той каза, че ще приеме заключенията на това разследване", подчерта Левит. Тръмп вече заяви, че каквито и да са тези заключения, той щял да живее с тях.

Reporter: On the Iranian school, why did Trump say yesterday that Iran may have Tomahawk missiles when there are only three US allies, plus the US, that have those missiles?



White House: Trump has a right to share his opinions with the American public.



We're not going to be… pic.twitter.com/xS6ppxdNVE — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

Всъщност Левит беше притисната и от други репортери по темата - с въпрос кога ще бъдат готови резултатите от това разследване. Конкретен отговор нямаше, освен повторение как Тръмп щял да приеме заключенията от разследването - Още: Тръмп откачи: Иран имал "Томахоук" и бомбардирал свое девическо училище с нея. Иранците не били мирни, защо да им помага? (ВИДЕО)

White House on the Minab school strike:



Trump will accept the conclusion of the investigation, whatever it may be. pic.twitter.com/Zndwe9k6gf — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

Междувременно, Пентагонът е похарчил 93 милиарда долара през септември 2025 г., бързайки да използва бюджета си преди края на фискалната година. Това съобщи Open The Books. Това е американска организация с нестопанска цел - група за прозрачност, която се стреми да публикува онлайн всички разкрити разходи на всяко ниво на управление в Съединените щати. Според НПО-то, покупките на Пентагона включват 98 000 долара за пиано Steinway, 5,3 милиона долара за устройства на Apple, милиони долари за раци, омари и пържоли и 225 милиона долара за мебели.

И на този фон - Левит продължава да повтаря като развалена латерна как американците трябвало малко да изтърпят високите цени на петрола и бензина, после цените щели бързо да паднат, "потенциално по-ниско, отколкото преди старта на операцията ("Епична ярост")". Към момента на публикуване на материала лекият суров петрол от САЩ 83 долара за барел, а европейският сорт "Брент" - 86,86 долара за барел:

White House on Iran:



The recent increase in oil and gas prices is temporary, and this operation will result in lower gas prices in the long term. pic.twitter.com/x2SXxIT7MP — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

Още: Геолокализация подсказва, че Тръмп лъже: Ракета "Томахоук" взривява обект точно до девическото училище в Минаб (ВИДЕО)