Аспект на деня и фаза на Луната на 22 януари 2026 г. Доверете се на мечтите си

21 януари 2026, 22:37 часа 0 коментара
На 22 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 5-и лунен ден от (09:43) ч. Това е ден, в който да слушате повече, отколкото говорите. Чувствайте повече, отколкото анализирайте. Доверявайте се на мечтите и внезапните си прозрения, но не бързайте да ги превръщате в действия. Позволете на света да бъде малко размазан, неясен, мистериозен. В такава атмосфера могат да дойдат най-важните разбирания – такива, които не могат да бъдат изразени с думи, но които променят всичко отвътре, подготвяйки почвата за бъдещи, съзнателни и твърди стъпки.

Това е ден на вътрешна алхимия, когато в тишината на сърцето и проблясъците на мисълта се раждат нови прозрения за себе си. Произведение на изкуството, песен, която сте чули, или дори сън може да бъде ключът към разбирането кое е наистина ценно за вас и кое е време да пуснете. Това е ден на вътрешни, а не външни революции.

Възможно е в сънищата си да видите родителите си. Това може да е указание - анализирайте какви проблеми сте наследили. Ако ви се присъни опасност - бъдете много внимателни. Подстригването на 5-ия ден от лунния месец е благоприятно. Вие не само ще станете по-привлекателни с разкошна коса, но и малко по-богати.

