ВИДЕО: Куп ракети Storm Shadow "разбомбиха" ключов руски завод. Мерц: Тръмп говори за бърз край с Иран - защо да махаме санкции срещу Русия?

Украинският генщаб и украинският президент Володимир Зеленски потвърдиха, че заводът за микроелектроника в Брянск "Кремний ЕЛ" е бил поразен с ракети Storm Shadow/SCALP. По неофициална информация, руската ПВО изобщо не е противодействала ефективно и 8 ракети от общо 10 изстреляни са поразили района на руския завод. В своя официален канал в Телеграм, губернаторът на областта Александър Богомаз съобщи за шестима убити и 37 ранени вследствие на атаката:

Повече подробности и видеокадри от страховитите разрушения - ОЩЕ: Украйна атакува с ракети важен за военната машина на Путин завод (ВИДЕО)

Санкциите срещу Русия

Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц напомни, че американският президент Доналд Тръмп е изразил надежда за "бърза война" срещу Иран, с бърз край. При това положение, ако ще има бърз край и съответно бързо нормализиране на пазарите, защо да премахваме санкции срещу Русия, попита той? В Bloomberg се появи материал, че всъщност администрацията на Тръмп може да махне санкции, свързани с доставките на руски петрол само за Индия:

Иначе Мерц обаче подчерта - Германия е загрижена, че няма общ разумен план как новата война в Иран да бъде доведена до убедителен край и то бързо:

