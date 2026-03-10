Украйна изпраща три екипа за борба с дронове в Близкия изток

Украински професионални екипи, обучени да противодействат и да свалят ирански щурмови дронове тип „Шахед“, са пътували до Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Както съобщава кореспондент на УНИАН, украинският президент Володимир Зеленски обяви това по време на онлайн брифинг в WhatsApp. „Що се отнася до ситуацията в Близкия изток, изпратихме нашите екипи, три професионални, напълно окомплектовани екипа“, каза Зеленски.

Според него, тази седмица трите екипа ще бъдат в три различни държави: „Първите три държави, в които изпратихме материали съгласно нашите споразумения, бяха Катар, Емирствата и Саудитска Арабия.“

Освен това президентът обяви какво може да получи Украйна в замяна на предоставянето на помощ на арабските страни в Близкия изток. „Първо, повдигаме въпроса за ракетите за противовъздушна отбрана, които са в недостиг. Говорим за PAC-2 и PAC-3“, подчерта Зеленски.

Още: ООН: Депортирането на украински деца е престъпление срещу човечеството

Той припомни също, че преди година Украйна е предложила на Съединените американски щати споразумение за дронове. „Сделката за дроновете, която включваше прехващачи и други. По същество това е нашият споделен опит, нашите споделени производствени възможности, в мащаб, който не използваме днес. Тоест, ние просто нямаме средствата да финансираме цялото това производство, всичките ни възможности. Предложихме това предимно на американците, нашите партньори. И фактът, че Близкият изток в момента изисква нещо от нас, е, така да се каже, част от Сделката за дроновете. Следователно Сделката за дроновете е абсолютно актуална за Съединените щати“, заключи Володимир Зеленски.

Както отбеляза той, предложението на Украйна към Съединените щати за сключване на споразумение за дронове е приоритет за Украйна, тъй като Съединените щати са стратегически партньор. Украинският президент е нетърпелив да подпише съответно споразумение с президента на САЩ Доналд Тръмп. „Не знам дали са се отказали от него, не сме сигурни, но определено е забавяне и все още не сме подписали сделката за дронове. Но сме отворени. Наистина бих искал да подпиша това споразумение с президента на Съединените щати. И би било чудесно и за нашите компании“, отбеляза Зеленски.

Още: Украйна атакува с ракети важен за военната машина на Путин завод (ВИДЕО)

Зеленски заяви също, че Украйна, освен ракетите-прехващачи PAC-2 и PAC-3, би искала да получи и допълнителни зенитно-ракетни системи Petriot в замяна на предоставяне на помощ на страните от Близкия изток. „Системите „Пейтриът“ са приоритет за нас. Говорим за различни ракети – PAC-2, PAC-3. Вече дори не мечтаем за допълнителни системи, но ако говорим за нещо различно от ракети, това са системи“, каза Зеленски.

Украйна помага за защитата на небето в Близкия изток

По-рано Зеленски заяви, че украински военни специалисти ще бъдат изпратени заедно с капацитет за защита на цивилното население в страните от Персийския залив . Украинските специалисти ще споделят своя опит в защитата от ракети „Шахид“ и крилати ракети.

Още: Новини от фронта в Украйна: Стар план на Путин е на дневен ред. ВСУ изтикват руснаците от Днепропетровска област (ВИДЕО)

Ройтерс съобщи преди това, че две държави водят преговори с Украйна за закупуване на дронове-прехващачи. Става въпрос за Съединените щати и Катар.