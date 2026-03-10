Любопитно:

Украйна изпраща три екипа за борба с дронове в Близкия изток

10 март 2026, 20:12 часа 382 прочитания 0 коментара
Украйна изпраща три екипа за борба с дронове в Близкия изток

Украински професионални екипи, обучени да противодействат и да свалят ирански щурмови дронове тип „Шахед“, са пътували до Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Както съобщава кореспондент на УНИАН, украинският президент Володимир Зеленски обяви това по време на онлайн брифинг в WhatsApp. „Що се отнася до ситуацията в Близкия изток, изпратихме нашите екипи, три професионални, напълно окомплектовани екипа“, каза Зеленски.

Според него, тази седмица трите екипа ще бъдат в три различни държави: „Първите три държави, в които изпратихме материали съгласно нашите споразумения, бяха Катар, Емирствата и Саудитска Арабия.“

Освен това президентът обяви какво може да получи Украйна в замяна на предоставянето на помощ на арабските страни в Близкия изток. „Първо, повдигаме въпроса за ракетите за противовъздушна отбрана, които са в недостиг. Говорим за PAC-2 и PAC-3“, подчерта Зеленски.

Още: ООН: Депортирането на украински деца е престъпление срещу човечеството

Той припомни също, че преди година Украйна е предложила на Съединените американски щати споразумение за дронове. „Сделката за дроновете, която включваше прехващачи и други. По същество това е нашият споделен опит, нашите споделени производствени възможности, в мащаб, който не използваме днес. Тоест, ние просто нямаме средствата да финансираме цялото това производство, всичките ни възможности. Предложихме това предимно на американците, нашите партньори. И фактът, че Близкият изток в момента изисква нещо от нас, е, така да се каже, част от Сделката за дроновете. Следователно Сделката за дроновете е абсолютно актуална за Съединените щати“, заключи Володимир Зеленски.

Както отбеляза той, предложението на Украйна към Съединените щати за сключване на споразумение за дронове е приоритет за Украйна, тъй като Съединените щати са стратегически партньор. Украинският президент е нетърпелив да подпише съответно споразумение с президента на САЩ Доналд Тръмп. „Не знам дали са се отказали от него, не сме сигурни, но определено е забавяне и все още не сме подписали сделката за дронове. Но сме отворени. Наистина бих искал да подпиша това споразумение с президента на Съединените щати. И би било чудесно и за нашите компании“, отбеляза Зеленски.

Още: Украйна атакува с ракети важен за военната машина на Путин завод (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Зеленски заяви също, че Украйна, освен ракетите-прехващачи PAC-2 и PAC-3, би искала да получи и допълнителни зенитно-ракетни системи Petriot в замяна на предоставяне на помощ на страните от Близкия изток. „Системите „Пейтриът“ са приоритет за нас. Говорим за различни ракети – PAC-2, PAC-3. Вече дори не мечтаем за допълнителни системи, но ако говорим за нещо различно от ракети, това са системи“, каза Зеленски.

Украйна помага за защитата на небето в Близкия изток

По-рано Зеленски заяви, че украински военни специалисти ще бъдат изпратени заедно с капацитет за защита на цивилното население в страните от Персийския залив . Украинските специалисти ще споделят своя опит в защитата от ракети „Шахид“ и крилати ракети.

Още: Новини от фронта в Украйна: Стар план на Путин е на дневен ред. ВСУ изтикват руснаците от Днепропетровска област (ВИДЕО)

Ройтерс съобщи преди това, че две държави водят преговори с Украйна за закупуване на дронове-прехващачи. Става въпрос за Съединените щати и Катар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна Шахед
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес