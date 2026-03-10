ООН: Депортирането на украински деца е престъпление срещу човечеството

Независимата международна комисия на ООН за разследване на нарушенията, извършени по време на войната между Русия и Украйна, обяви депортирането, незаконното прехвърляне и насилственото изчезване на украински деца от страна на Русия от окупираните територии на Украйна за престъпление срещу човечеството, а забавянето на репатрирането на тези деца в Украйна – за военно престъпление. Това съобщиха за „Настоящее время“ от Независимата международна комисия на ООН за разследване на нарушенията, извършени по време на войната между Русия и Украйна. Комисията публикува и нов доклад, в който подробно се описват констатациите от разследванията ѝ през последната година.

20 000 украински деца

Според официални украински данни, от началото на пълномащабното си нахлуване през 2022 г. Русия е депортирала или преместила приблизително 20 000 украински деца, включително сираци и обитатели на различни видове институции. През това време Украйна, чрез различни посредници, е успяла да върне само малко повече от 2000 от тях.

В доклада на комисията се посочва, че руските власти умишлено и систематично не разкриват информация за местонахождението на децата, като ги настаняват в домове за сираци и приемни семейства, а в някои случаи ги осиновяват руски семейства, въпреки че имат роднини в Украйна. Комисията смята, че това е равносилно на престъпление срещу човечеството – насилствено изчезване на деца.

Отлага репатрирането

Освен това, въпреки усилията на Украйна и други държави-посредници, Русия отлага репатрирането на деца от години, процес, който международната комисия на ООН нарече военно престъпление.

Вместо да изградят функционираща система за връщане на децата в родината им, руските власти „се фокусират върху продължителното настаняване на деца в семейства или институции в Руската федерация“. Комисията също така отбелязва, че депортираните и разселени украински деца получават руско гражданство и се регистрира в регистри за осиновяване.

Руските власти отричат ​​обвиненията в депортиране, твърдейки, че са „евакуирали“ деца от бойните действия. Комисията на ООН заявява, че евакуацията е допустима по време на военно време, но тя трябва да бъде временна и децата трябва да бъдат върнати в родината си възможно най-скоро.

В доклада се посочва също, че тези действия са систематични, част от по-широка координирана политика и че руските служители на всички нива, включително Владимир Путин, носят отговорност за тях.

През пролетта на 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския диктатор Владимир Путин и детския омбудсман Мария Львова-Белова във връзка с депортирането и незаконното прехвърляне на украински деца.

Снимки: Getty images