Правителството на Гюров:

ООН: Депортирането на украински деца е престъпление срещу човечеството

10 март 2026, 18:41 часа 367 прочитания 0 коментара
ООН: Депортирането на украински деца е престъпление срещу човечеството

Независимата международна комисия на ООН за разследване на нарушенията, извършени по време на войната между Русия и Украйна, обяви депортирането, незаконното прехвърляне и насилственото изчезване на украински деца от страна на Русия от окупираните територии на Украйна за престъпление срещу човечеството, а забавянето на репатрирането на тези деца в Украйна – за военно престъпление. Това съобщиха за „Настоящее время“ от Независимата международна комисия на ООН за разследване на нарушенията, извършени по време на войната между Русия и Украйна. Комисията публикува и нов доклад, в който подробно се описват констатациите от разследванията ѝ през последната година.

Детският омбудсман на Русия: Как руското гражданство може да изтрие идентичността на украинските деца?

20 000 украински деца

Според официални украински данни, от началото на пълномащабното си нахлуване през 2022 г. Русия е депортирала или преместила приблизително 20 000 украински деца, включително сираци и обитатели на различни видове институции. През това време Украйна, чрез различни посредници, е успяла да върне само малко повече от 2000 от тях. 

Още: Руският Франкенщайн обясни как се крадат и пречупват украински деца (ВИДЕО)

В доклада на комисията се посочва, че руските власти умишлено и систематично не разкриват информация за местонахождението на децата, като ги настаняват в домове за сираци и приемни семейства, а в някои случаи ги осиновяват руски семейства, въпреки че имат роднини в Украйна. Комисията смята, че това е равносилно на престъпление срещу човечеството – насилствено изчезване на деца.

Отлага репатрирането

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен това, въпреки усилията на Украйна и други държави-посредници, Русия отлага репатрирането на деца от години, процес, който международната комисия на ООН нарече военно престъпление.

Вместо да изградят функционираща система за връщане на децата в родината им, руските власти „се фокусират върху продължителното настаняване на деца в семейства или институции в Руската федерация“. Комисията също така отбелязва, че депортираните и разселени украински деца получават руско гражданство и се регистрира в регистри за осиновяване.

Още: Детският омбудсман на Русия: Заповедта ми за арест пречи на семействата да се съберат

Руските власти отричат ​​обвиненията в депортиране, твърдейки, че са „евакуирали“ деца от бойните действия. Комисията на ООН заявява, че евакуацията е допустима по време на военно време, но тя трябва да бъде временна и децата трябва да бъдат върнати в родината си възможно най-скоро.

В доклада се посочва също, че тези действия са систематични, част от по-широка координирана политика и че руските служители на всички нива, включително Владимир Путин, носят отговорност за тях.

През пролетта на 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския диктатор Владимир Путин и детския омбудсман Мария Львова-Белова във връзка с депортирането и незаконното прехвърляне на украински деца.

Тормозът продължава: Коефициент на деструктивност за украинските деца в Русия

Снимки: Getty images

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
ООН Владимир Путин военно престъпление престъпление срещу човечеството война Украйна депортация украински деца Мария Лвова Белова
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес