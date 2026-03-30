Аспект на деня и фаза на Луната на 31 март 2026 г. Изненадите на деня

На 31 март 2026 г. Луната е нарастваща, 12 лунен ден до 18:23 ч. Сутринта може да започне с вътрешно напрежение. Изведнъж започвате да забелязвате детайли, които преди не са ви притеснявали особено: пропуски в разговорите, дребни недостатъци в работата ви, собствени съмнения. Появява се желание да поправите всичко наведнъж, да възстановите реда, да усъвършенствате поне една област. Но е важно да не прекалявате: колкото и да се стараете, няма да постигнете пълното усещане за „всичко е перфектно“. Това не е денят, в който най-накрая можете да разберете всичко и да го подредите.

Без тревоги

Напротив - колкото повече се задълбочавате в това, толкова повече раздразнение и недоразумения могат да растат. Затова е по-добре да изберете едно нещо и да го направите спокойно, без да се натоварвате. Засега трябва да оставите всичко, както е и да избягвате да се тревожите, поне за известно време. Към следобеда настроението ви ще започне да се променя. Ще се чувствате по-малко склонни да се изолирате. Ще имате нужда да общувате, да споделяте емоции, да бъдете чути и разбрани.

Сънища и подстригване

Този лунен ден не е подходящ за подстригване и смяна на прическата. Сънищата на 12-ия лунен ден обикновено са пророчески. Те носят полезна информация и почти винаги се сбъдват, най-често - на седмия ден.

