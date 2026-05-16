3 зодии влизат в черния списък на Вселената за следващата седмица, 18-24 май

За три зодии започва труден период през следващата седмица от 18 до 24 ма, но те постепенно ще започнат да отшумяват до края на седмицата. Ето кои зодиакални знаци попадат в черния списък на Вселената.

В понеделник Марс и Венера сменят знаците си. Марс в Телец образува хармоничен аспект с Венера в Рак, обещавайки по-спокоен и балансиран старт на седмицата. На 20 май Слънцето навлиза в Близнаци и остава там до 22 юли. Това време засилва комуникацията, новите запознанства, появата на свежи идеи и дори желанието за пътуване. Сезонът на Близнаците традиционно се счита за по-спокоен и любознателен период.

На 21 май Венера образува напрегнат аспект с Нептун, което може да създаде объркване по въпросите на любовта и финансите, така че е най-добре да избягвате прибързани решения и окончателни заключения в четвъртък. На 22 май Слънцето е в съвпад с Уран в Близнаци – рядък транзит, който не се е случвал от около 84 години. Енергията на деня може да бъде непредсказуема, но също така ви помага да видите ситуациите в нова светлина. Същия ден Меркурий е в съвпад със Сатурн, носейки стабилност и помагайки ви да се движите напред по-съзнателно.

Рак

Тази седмица може да се наложи да се дистанцирате от някого и да кажете „не“. Ако това се случи, Раци, не се притеснявайте – това е правилното решение. Въпреки че началото на седмицата ще бъде сравнително спокойно, нестабилността ще се увеличи около 19 май.

Прочетете също: На 16 май: Числото 16 носи Божествена подкрепа на 4 зодии!

Във вторник, лунните аспекти могат да предизвикат вътрешен конфликт, свързан с вашата уязвимост и с това колко лична информация сте готови да разкриете във взаимоотношенията. Стари страхове може да се завърнат в съзнанието ви, карайки ви да се съмнявате в емоционалната си сигурност.

Напрежението обаче ще започне да отшумява веднага щом се дистанцирате от хора или ситуации, които не ви подкрепят. Това може да е временна мярка, но е необходима. Говорете директно и не прибягвайте до пасивна агресия. Ако вътрешният ви глас ви казва едно, а другите ви казват друго, по-добре е да се доверите на себе си.

Овен

Излизате от доста интензивен период, свързан с Марс и други планетарни влияния във вашия знак. Сега, когато Марс се премества в Телец, е важно да забавите темпото и да бъдете по-внимателни към разходите си, особено импулсивните, което може да е опит да компенсирате вътрешната умора.

Все още сте енергични, но това темпо не може да се поддържа вечно. Новата планетарна енергия ви тласка да забавите темпото и да се презаредите, вместо да се изтощавате чрез свръхактивност или харчене. Особено важно е сега да разчитате на собствената си самооценка, а не на материални неща.

Основният фокус през седмицата е по-спокоен, по-премерен подход. Може би е време да се освободите от ненужни задачи, които ви претоварват. По-добре е да се съсредоточите върху приоритетите си и да оставите останалото за по-късно.

Водолей

Тази седмица вероятно ще се сблъскате с лични проблеми, особено такива, свързани с дома и домакинските дела, тъй като Марс навлиза във вашия домашен сектор, а съвпадът Слънце-Уран докосва вашите партньорства. Освен това, Новолунието в Телец засилва фокуса ви върху домашните и семейните дела през следващия период.

В отношенията ви с партньор или любим човек, с когото живеете или общувате често, може да възникне напрежение. Важно е ясно да определите границите и да избягвате натрупаното разочарование.

Ако възникне конфликт, най-добре е да направите пауза, преди да отговорите, и спокойно да обмислите ситуацията. Подходът ви към разногласията трябва да бъде ориентиран към решение, а не обвинителен. Тази седмица може също да изисква повече време сами, за да възстановите вътрешния си баланс.

По новолуние: Луната не спи, а носи пари на Телец, Скорпион + още 2 зодии