Таро хороскоп за 17 май

Научете какво ви очаква тази неделя, 17 май 2026, според зодията.

Неделна карта таро за Овен: Асо на чашите

В неделя, 17 май, Асът на чашите предвещава любов и изобилие от нежна и любяща грижа. С навлизането на Луната в Близнаци, вие сте готови да се отворите и да споделите мила мисъл или чувство с някой близък.

Не винаги отделяш момент, за да говориш открито за чувствата си. Това е идеалният ден за искрено писмо или за изпращане на мил текст, в който да кажеш, че мислиш за тях и защо.

Неделна карта таро за Телец: Тройка жезли

Таро картата „Три пръчки“ е за планиране на бъдещето. Сега, след като Новолунието напусна вашия знак, за да навлезе във финансовия ви сектор, това е идеалният ден да помислите за икономическите последици от това, което трябва да изградите.

Помислете за цената, докато бъдете креативни. Не се ограничавайте, Телец. Напълно нормално е да си позволите да мечтаете смело.

Неделна карта таро за Близнаци: Рицар на чашите

Близнаци, днес вашата дневна карта таро е Рицарят на чашите, която подчертава нови, позитивни преживявания, навлизащи в живота ви точно сега.

С навлизането на Луната във вашия знак, изпитвате прилив на емоционална енергия, който отваря ума ви за това какво можете да направите с времето и енергията си. Това е идеалното време да направите нещо, което подобрява живота ви в професионален или личен план. Поставете си цел, която ви прави щастливи.

Неделна карта таро за Рак: Крал на жезлите

На 17 май Слънцето е в Телец, подчертавайки вашия сектор на приятелството, а Луната навлиза в дома ви на края. Приятел може да дойде с новина за скорошна раздяла или за ситуация в живота си, която е към своя край. Искате да се отворите и да кажете какво мислите.

С Рицаря на жезлите като ваша ежедневна карта таро, имате възможност да споделите мислите и идеите си със страст. Когато се чувствате добре в дадена ситуация или някой, на когото държите, е бил наранен, вие не криете нищо. Казвате това, което трябва да се каже.

Неделна карта таро за Лъв: Асо на пентаклите

Това е идеалният ден да държите ума и сърцето си отворени. В неделя това може да дойде под формата на информация от социалните ви мрежи и може да е свързано с кариерата ви. Ако търсите нов начин да подобрите финансовото си състояние или се справяте с проблеми на работното място, нещата са на път да променят посоката си за вас.

Асо Пентакли е карта таро, която подчертава възможност за печелене на пари. Идея или твърдение, идващо в съзнанието, може да ви помогне да видите път, който си струва да поемете.

Неделна карта таро за Дева: Кулата

Дева, ти си човек, който умее да поправя нещата, и с навлизането на Луната в сектора на публичния ти имидж, част от теб може да си помисли, че трябва да направиш повече, отколкото е необходимо в неделя.

Картата Таро Кула символизира проблеми, които се случват внезапно и изглеждат супер трудни за разрешаване. И все пак, Дева, вие сте в тази позиция на власт, за да се доверите, че това, което виждате, не е непременно реално. Има моменти, когато ситуациите изглеждат огромни, но те лесно се справят, като ги пуснете да си отидат.

Неделна карта таро за Везни: Паж с пръчки

Вашата дневна карта таро за днес е Пажът на жезлите, който символизира креативни идеи, които ви водят към ново приключение. В началото приключението може да ви се стори като проблем, влизащ в живота ви в неделя, Везни.

Появява се изобилие от възможности. Вашата задача е да разберете кой път е най-подходящ за вас. Това е идеалният момент да поработите върху списък с плюсове и минуси или да поговорите с приятел за обратна връзка, която да ви помогне да вземете решение.

Неделна карта таро за Скорпион: Четири пентакли

В неделя, 17 май, вашата дневна карта таро е Четири пентакли, която ви насърчава да управлявате парите си и да правите неща, които ви помагат да се чувствате организирани.

Днес е идеалното време да прегледате документи или да поговорите с експерт, който може да ви даде съвети. Ако имате безпорядък или стая, която може да се нуждае от внимание, помислете да отделите няколко минути на това пространство, за да се възползвате максимално от енергията на днешния ден.

Неделна карта таро за Стрелец: Кралица на чашите

Кралицата на чашите представлява състрадание и дълбока любов, което прави 17 май идеалния ден да се доверите на сърцето си. Стрелец, днес във вашия тароскоп се случва много емоционална енергия.

След като Луната навлезе във вашия сектор на романтичните партньорства, тя ще засили фактора ви на привличане. Може да се случи обещаваща промяна в бизнес партньорство, която насърчава хармонията. Или може да срещнете някой нов, който да ви накара да се влюбите.

Неделна карта таро за Козирог: Върховната жрица

Нещо мистериозно ви кара да се съмнявате в себе си на 17 май, Козирог. Върховната жрица предсказва тласък на вашата женска енергия, която е интуитивна и креативна.

Усещате нещата, когато влизате в стаи, и можете да прецените къде енергията ви служи най-добре на другите. Днес е прекрасен ден за добро слушане и провеждане на разговори на четири очи с другите.

Неделна карта таро за Водолей: Умереност

Водолей, има едно прекрасно нещо в това да си от типа зодия, която обича да помага на другите. Когато взаимодействаш в човешки отношения, нещата могат да се развият.

Неделя е идеалното време да практикувате търпение и да правите нещата по начини, които насърчават умереността. Научавате се, че не е нужно да имате всичко, което искате. Всъщност, по-малкото е много повече.

Таро карта за събота за Риби: Глупакът

Когато ви хрумне идея, обичате да се пускате по течението . Вярвате, че нещата ще се получат за вас дори в трудни времена. Има първа стъпка в пътуването, което предприемате, но може би не слушате другите, защото просто искате да продължите.

В събота, вашата дневна карта таро, Глупакът, ви напомня, че не винаги е добра идея да игнорирате хора живота си, които виждат нещата от външна гледна точка.