Хороскоп за утре, 17 май: Овните ще си направят неделя за завиждане, а Скорпионите ги чака букет от ядове

Неделният ден вече идва при нас. Това е онзи особен момент от седмицата, в който едни хора искат просто да си поемат дъх и да забравят за всичко, а други гледат на неделята като на последен шанс да довършат нещо полезно, преди понеделник отново да почука на вратата. Неделята по принцип носи обещание за покой, за малки радости, за срещи с близки хора и за онова сладко усещане, че времето тече една идея по-бавно и ни оставя да подредим мислите си. Но както винаги, за всяка зодия този ден ще има различен вкус, защото при едни ще дойде с щастливи мигове, при други с полезна работа, а при трети с усещането, че проблемите не искат да ги оставят на мира. Нека заедно да разберем какво ни очаква според зодиакалния ни знак на 17 май.

Овен

Овните ще бъдат сред големите късметлии на деня, защото сами ще си направят една неделя, за която всички останали ще им завиждат. Те няма да чакат хубавото да им падне от небето, а ще подредят деня си така, че да има и време за удоволствие, и пространство за хората, които обичат, и повод да се почувстват истински живи. Това ще им донесе силно усещане за свобода, защото ще знаят, че поне веднъж не са оставили обстоятелствата да решават вместо тях как ще изглежда денят им.

Неделята ще им се отблагодари за тази активност, като им даде много приятни емоции, неочаквана лекота и онова хубаво чувство, че животът може да бъде красив, когато сам му зададеш правилния ритъм. Те ще усетят, че щастието понякога не идва от късмет, а от умението да си го създадеш със собствените си ръце. Вечерта Овните ще бъдат доволни, отпуснати и с ясното чувство, че са изживели деня така, както им се е искало.

Телец

Телците ще имат ден, в който проблемите ще ги преследват почти непрекъснато и ще ги карат да се чувстват така, сякаш каквото и да подхванат, все нещо не се получава както трябва. Ще има дребни неудобства, битови ядове или чужди претенции, които ще се лепят една след друга и няма да им оставят достатъчно спокойствие, за да се насладят на неделята както им се иска. Това ще ги изнерви, защото Телецът обича да усеща стабилност в почивния ден, а утре точно тя ще му липсва най-осезаемо.

Колкото повече се опитват да овладеят положението, толкова повече ще им се струва, че денят им се изплъзва и отказва да се подреди в приличен вид. Най-разумното за тях ще бъде да не се вкопчват във всяко раздразнение и да не превръщат всяка дреболия в голям вътрешен проблем. Вечерта ще бъдат изморени повече от напрежението, отколкото от реалната тежест на самите ситуации.

Близнаци

Близнаците ще имат ден, в който ще свършат много полезна работа вкъщи, но това изобщо няма да ги натовари, защото ще подхождат към всичко с лекота и с онова тяхно умение да превръщат и най-обикновеното задължение в нещо почти приятно. Те могат да се захванат с разчистване, пренареждане, оправяне на дребни битови въпроси или дори с подреждане на неща, които отдавна чакат внимание, но през цялото време ще пазят добро настроение.

Именно тази подвижност на ума ще им помогне да не усещат неделята като “изядена” от задължения, а по-скоро като смислено използван ден. Близнаците ще се радват, че успяват едновременно да бъдат полезни и да не се чувстват затрупани от собствената си работа. Това ще им донесе приятно чувство за лек напредък и подреденост, без обичайната досада, която би изпитал друг знак на тяхно място. Вечерта ще бъдат доволни, че са отметнали доста неща, без изобщо да изгубят вкуса към деня.

Рак

Раците ще имат ден, в който проблемите ще ги следват по петите и ще ги карат да усещат, че каквото и да направят, все не успяват да извлекат полза за себе си от случващото се. При тях напрежението ще идва най-вече от емоционални недоразумения, от очаквания, които няма да се изпълнят така, както са си ги представяли, и от дребни ситуации, които ще ги жегнат много по-силно, отколкото би трябвало.

Това ще ги направи по-затворени и по-чувствителни, а неделята вместо да ги успокоява, ще ги кара да търсят къде точно се е скрила причината за вътрешното им неспокойствие. Те ще имат усещането, че денят не иска да се обърне в тяхна полза, колкото и да се стараят да го омекотят с добро отношение и търпение. Най-полезното за Рака ще бъде да не очаква прекалено много и да не приема всяка дребна спънка като знак, че целият ден е провален. Вечерта ще има нужда от тишина и от малко време далеч от чуждите емоции.

Лъв

Лъвовете ще имат ден, в който ще свършат много полезна работа вкъщи, но тя няма да ги натовари, защото ще я поемат с настроение и с чувство за контрол. При тях най-вероятно става дума за нещо по-видимо и по-мащабно – например разместване на мебели, освежаване на кът у дома или организиране на пространство, което отдавна е имало нужда от нов вид. Това ще им донесе удоволствие, защото Лъвът обича да вижда реален резултат от усилията си и още повече обича, когато този резултат носи красота, удобство и усещане за размах.

Неделята ще им позволи да отметнат полезното без да изгубят радостта от деня, а точно това ще ги държи в добро настроение почти до вечерта. Те ще се чувстват ползотворни, но не и изцедени, което е рядка и много приятна комбинация. Вечерта ще бъдат доволни от себе си и от това колко много могат да направят, без да си развалят почивката.

Дева

Девите ще имат ден, в който проблемите ще се навъртат около тях почти непрекъснато и ще им създават усещането, че почивният ден е решил точно тях да подлага на дребни изпитания. Ще има разминавания, недогледани неща, неприятни детайли или чужди неточности, които ще ги карат да стискат устни и да се чудят защо точно днес трябва да поправят все нещо. Това ще бъде особено изнервящо за Девата, защото тя трудно търпи хаос именно в деня, в който най-много иска да има ред и предвидимост.

Колкото повече се старае да въведе логика и подреденост, толкова повече ще ѝ се струва, че животът нарочно разхвърля пъзела отново. Денят няма да ѝ донесе много поводи за радост, защото постоянно ще се налага да гаси дребни пожари вместо просто да си почине. Вечерта ще бъде по-скоро раздразнена, отколкото уморена, но поне ще знае, че е издържала и тази крива неделя.

Везни

Везните ще бъдат сред зодиите, които ще имат много щастливи моменти, и при тях това ще се прояви чрез усещането, че са заобиколени от правилните хора и от точно онази атмосфера, която им носи лекота. Те ще се радват на хубави разговори, приятни жестове и едно плавно настроение, което ще прави неделята много по-красива и по-мека, отколкото са очаквали. Това вътрешно разцъфване ще им помогне да гледат на живота с благодарност, вместо да се фиксират в неща, които не вървят съвършено.

Везните ще имат чувството, че денят им носи красота в най-естествената ѝ форма – в хората, в думите, в тишината и в усещането, че не се налага да се борят за хармония, защото тя вече е тук. Именно това ще ги направи истински щастливи и ще им помогне да посрещнат вечерта с много по-леко сърце. В края на деня ще имат чувството, че животът е бил щедър към тях по най-човешкия възможен начин.

Скорпион

Скорпионите ще бъдат зодията, при която най-силно ще се усети какво значи цял букет от ядове да се стовари върху човек в уж почивен ден. При тях проблемите ще идват един след друг и ще създават усещането, че каквото и да направят, неделята няма никакво намерение да се обърне в тяхна полза. Първо ще има едно неприятно разминаване, после второ, а след това и трето, докато накрая самите Скорпиони ще започнат да гледат на деня като на изпитание за нервите си.

Това ще ги направи по-мрачни, по-затворени и много по-малко склонни да проявяват разбиране към околните, защото ще чувстват, че няма на какво да се радват. В най-голяма степен именно за тях ще важи, че неделният ден не носи нищо леко и не оставя място за истинско отпускане. Вечерта Скорпионите ще бъдат сдържани, кисели и с ясното чувство, че искат този ден просто да свърши.

Стрелец

Стрелците ще имат ден, в който ще свършат много полезна работа вкъщи, но това изобщо няма да ги натовари, защото ще усещат в действията си повече движение, отколкото тежест. При тях най-вероятно ще става дума за нещо свързано с двор, балкон, гараж, кола, багаж или всякакъв тип подреждане, което включва повече простор и повече физическо раздвижване.

Именно това ще им хареса, защото Стрелецът трудно понася скучната статична работа, но когато има действие и чувство за напредък, може да бъде много продуктивен. Денят ще им покаже, че и полезното може да бъде приятно, ако е направено с настроение и без усещането, че някой ги държи на къса каишка. Те ще свършат повече, отколкото са предполагали, и ще бъдат доволни, че неделята не е отишла напразно. Вечерта ще бъдат приятно уморени и с леко, удовлетворено настроение.

Козирог

Козирозите ще бъдат сред зодиите, които ще имат много щастливи моменти, макар при тях това да не се прояви шумно, а като дълбоко вътрешно усещане, че нещо в живота им си идва на мястото. Те ще усетят приятно спокойствие, което ще им позволи да не мислят непрекъснато за работа, задачи и бъдещи ангажименти, а просто да бъдат в настоящето. Именно това ще ги направи щастливи – възможността да отпуснат контрола и въпреки това да не се чувстват застрашени или безполезни.

Денят ще им даде повод да се зарадват на близки хора, на домашен уют или на онова рядко чувство, че не се налага нищо да бъде носено на рамо точно сега. Козирозите ще разберат, че щастието не винаги идва от голям резултат, а понякога просто от отсъствието на напрежение. Вечерта ще останат с усещането, че са изживели една много човешка и много ценна неделя.

Водолей

Водолеите ще имат ден, в който няма да бъдат поставени под толкова пряк натиск, колкото другите проблемни зодии, но въпреки това ще усещат една лека разпиляност, която ще им пречи да се зарадват напълно на свободното време. Те ще искат да правят едно, после друго, после трето, но в крайна сметка ще имат чувството, че неделята им се изплъзва през пръстите и не оставя след себе си достатъчно смисъл. Това няма да бъде голяма драма, но ще ги остави леко неудовлетворени, защото ще виждат, че не са използвали деня по най-добрия за себе си начин.

Водолеят трудно понася безсмисленото лутане, особено когато уж има свобода, а не може да я напълни със съдържание. Ако спрат да се опитват да хванат всичко наведнъж и просто изберат едно нещо, което наистина им носи радост, ще си спасят голяма част от настроението. Вечерта ще имат нужда да се съберат и да си върнат усещането, че денят не е отишъл напразно.

Риби

Рибите ще бъдат сред зодиите, които ще имат много щастливи моменти, и при тях това ще дойде чрез една много мека, човешка и почти незабележима красота на деня. Те ще се радват на дребни хубави неща – добра дума, спокоен миг, приятно усещане, че не трябва да бързат наникъде и че светът поне за малко е смекчил гласа си. Тази неделя ще им помогне да си поемат дъх и да усетят, че животът не е само тежест и безкрайни въпроси, а има и тиха светла страна, която чака да бъде забелязана.

Рибите ще се отпуснат по-лесно от обичайното и това ще ги направи много по-отворени към щастието, което идва без шум и без големи обещания. Те ще съберат такива малки светли мигове през целия ден и към вечерта ще осъзнаят, че именно от тях е бил изтъкан целият им хубав неделен покой. В края на деня ще бъдат кротко щастливи и с усещането, че душата им е нахранена.