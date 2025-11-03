Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на Луната на 4 ноември 2025 г. Пригответе се за новото

На 4 ноември 2025 г. Луната е нарастваща 14 лунен ден до 16:17 ч. Денят ще донесе дългоочаквана промяна в атмосферата и тя ще е като отваряне на прозорец в задушна стая - най-накрая ще можете да си поемете дъх и да видите ситуацията от нова, неочаквана перспектива. не избягвайте трудни теми. По-добре е да обсъждате болезнени проблеми честно и спокойно, отколкото да таите раздразнение. Говорете без обвинения, като излагате фактите и чувствата си. Не забравяйте, че подобна истина, макар и болезнена, има мощен пречистващ ефект и може да изведе отношенията на ново ниво на доверие.

Доверие

Вечерта се доверете напълно на интуитивния поток от Луната и Нептун. Той ще ви подтикне към онази нелогична, но правилна стъпка, която ще се превърне във вашия пробив. Не забравяйте, че свободата и дълбочината, логиката и интуицията не са врагове, а съюзници по вашия път. Говорете без обвинения, като излагате фактите и чувствата си. 

Сънища и подстригване 

Денят не е подходящ за подстригване, но пък спокойно може да промените цвета на косата си. Сънищата няма да са важни, не отдавайте голямо значение на видяното в тях.

