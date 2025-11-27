Студио Actualno:

Аспект на деня и фаза на Луната за 28 ноември 2025 г. Неочаквани пари!

27 ноември 2025, 21:37 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната за 28 ноември 2025 г. Неочаквани пари!

Съдържание:

На 28 ноември 2025 г. Луната е нарастваща, 9-и лунен ден от 13:10 ч. Това е идеално време за сутрешни преговори, важни признания и творчески начинания, когато всяко решение ще се отличава със специално внимание и естетически усет. През този ден един сутрешен разговор на кафе може да се превърне в споразумение, променящо живота, а случайна среща - в обещаващо сътрудничество.

Неочаквани предложения

Бъдете готови за неочаквани предложения във финансовия сектор и сектора на недвижимите имоти, както и за внезапни прозрения за това как да направите дома си по-комфортен и модерен. Денят ще добави усещане за мистерия и дълбочина към вечерната атмосфера – това е отлично време за творчество, медитация и работа с подсъзнанието. Пазете се обаче от илюзиите – сега дори най-ясните споразумения могат да станат двусмислени.

Сънища и подстригване

 В 9-ти лунен ден може да сънувате ужасни и кошмарни сънища, но не е нужно да им обръщате специално внимание. Те могат да бъдат следствие от неправилно положение на тялото. Такива сънища не принадлежат към пророческите. Подстригването в този ден не е удачно - ще бъдете разочаровани.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
