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Бивш министър: 30% от бизнеса в България е в сивия сектор, да намалим кешовите разплащания

05 юни 2026, 18:30 часа 818 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бивш министър: 30% от бизнеса в България е в сивия сектор, да намалим кешовите разплащания

„За апокалипсис е рано да се говори, или прекалено силно. Ако погледнем макроданните, няма такава драма. В последните 10 години има икономически растеж. През последните години, въпреки инфлацията, доходите изпреварват инфлацията“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Валери Белчев, бивш служебен финансов министър.

„От 2020 година досега инфлацията е около 40%. Ръстът на доходите е до 60%. Българинът има по-висока покупателна способност, но не така се усеща. Забравяме, че всички разходи, които държавата прави, се плащат от някой. Този някой е българският бизнес – дали големи предприятия, дали средни, дали малки семейни фирми. Разходите за заплати се увеличават, токът се увеличава със 100%, горивата се увеличават с 50%, а те трябва да преживеят“.

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„Нека помислим малко за бизнеса. По отношение на всички техники за отлагане на плащания – абсолютно невероятно е, че България през 2026 година – страна с претенции, че първа произвеждала компютри - да няма софтуер за управление на бюджет. Всичко се прави на Excel и документи в чекмеджета“, коментира той.

„Около 20-30% от бизнеса в България е в сивия сектор. Да намалим кешовите разплащания. Колко години правим административна реформа? Едва ли има друга държава в ЕС с толкова много пари в обращение“, посочи Белчев.

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Той е против предложението на Европейската комисия да отпадне плоския данък. „В България данъкът не е нисък заради ДДС. Нисък е данъкът печалба, но промяната му ще създаде изключителен дискомфорт. Ще създаде недобър сигнал към инвеститорите. Във Франция един от кандидатите за президент предлага 100% данък на доходи над 3 млн. евро. Там са преминали границите. Мисля, че ще бъде по-добре ограничаване на кешовите плащания и свиване на администрацията“, допълни бившият финансов министър. Според него е трудно изпълнението на подобна реформа заради синдикатите и натиска върху правителството.

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Свръхдефицит ДДС Плосък данък Валери Белчев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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