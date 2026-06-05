Пеевски се отрече от освободения заради "Баба Алино" директор на РИОСВ-Варна, отне партийния му пост

Освободеният преди дни директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна Ерджан Ебатин загуби и партийната си позиция - областен председател на ДПС в морската столица. Новината обявиха от пресцентъра на формацията с лидер санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания по закона "Магнитски" Делян Пеевски. Лично той стои зад решението, става ясно от прессъобщението, разпространено в следобедните часове на 5 юни.

Заради "Баба Алино"

"Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността "Баба Алино" във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация", обяви Пеевски чрез пресцентъра на ДПС.

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"Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да ни информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус. На тази база ЦОБ на ДПС ще вземе окончателното решение относно председателството на областния съвет на ДПС-Варна", гласи позицията.

Снимка: БГНЕС

Преди 4 дни директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин бе освободен от длъжност. Това е станало по заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, съобщиха тогава от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Ерджан Ебатин е много близък до Делян Пеевски. От периода на "Новото начало" бе известен като лицето на формацията във Варна. Няколко пъти бе депутат, постът му винаги се пазеше - свърши ли мандатът, връщаше се начело на РИОСВ.

Сега на негово място в инспекцията бе назначен Румен Костадинов.

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