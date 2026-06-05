Терени-менте и кошмар с времето: Две плашещи предупреждения от последните дни за Мондиал 2026 в САЩ

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Първата и най-очевидна – досега не е имало друго световно с три страни домакини. След това – участниците се увеличиха до цели 48 отбора. Това означава, че ще се изиграят цели 104 мача – рекордни бройки и в двете графи. Но такова огромно събитие трябва да бъде организирано безупречно, за да не се разпадне, а през последните дни видяхме кадри и решения, които подсказват, че не всичко е перфектно.

Нефутболните терени и една нестандартна прогноза

Терените са факторът, който може да засегне всички. А в САЩ явно не са се погрижили всички да играят в максимално удобни условия. Причината е проста – там има далеч по-популярни спортове, за които са изграждани терените. Но това американците да постелят няколко чима трева върху твърда настилка, направена за съвсем друга игра, няма да ги уреди. Вече видяхме възмущението на играчите на Сенегал когато разбраха, че колкото и силно да ударят топката в тревата, тя почти не отскача.

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🚨TRENDING: Senegal’s World Cup team can’t believe how little bounce the American fields have… pic.twitter.com/tFEyQKlZev — Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 31, 2026

Лошите условия са равни на контузии

Само можем да си представим какво ще бъде по време на истински мач, когато законите на физиката сякаш не се спазват от топката. А при кофти настилка се множат и контузиите. През последните години все по-често футболисти от световна класа имат проблеми с коленните кръстни връзки и менискуси. Това се дължи най-вече на прекомерно натоварване, което на неестествена настилка е гарантирано. Тук е време и за прогнозата ми – Мондиал 2026 ще влезе в историята и с най-голям брой контузени футболисти.

Мачове може да се играят с часове

И сега нещо, за което американците не са виновни. Метеорологичните условия. Поради лошите прогнози за времето и големите шансове за гръмотевични бури, на Мондиал 2026 се взимат крути мерки. Ако по време на някой мач в радиус от 13 километра от стадиона бъде засечена гръмотевица или светкавица, срещата ще бъде прекратена. Двубоите ще могат да се подновяват само, ако в рамките на 30 минути не бъде засечена нов признак за приближаваща буря.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: There is a strong expectation that many World Cup matches will face lengthy delays due to thunderstorms.



In the United States, play must be stopped immediately if lightning is detected within roughly 13 km of a stadium.



The match can only resume after 30… pic.twitter.com/shZFW0tfp5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 3, 2026

Вече имаме рекорд - над 4 часа

А прецедент за мач на територията на САЩ, продължил дълги часове, вече имаме. На Световното клубно първенство, което се проведе в САЩ през лятото на 2025 г., мачът между Челси и Бенфика от 1/8-финлите. Въпреки че оставаха да се изиграят още около 5 минути от срещата, тя беше прекъсната заради светкавица. Подновяването се забави с два часа и така от първия до последния съдийски сигнал се събраха общо 4 часа и 38 минути. Това, заедно с големите горещини и забраната за внасяне на пластмасови бутилки и много други съдове, с които феновете да си носят напитки, ситуацията става все по-абсурдна.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Last-minute change, fans will NOT be allowed to bring their own water bottles to the 2026 World Cup.



Despite the high temperatures expected during the tournament, FIFA has announced the ban “for security reasons”. pic.twitter.com/XbpvpEZt8Q — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 4, 2026