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Терени-менте и кошмар с времето: Две плашещи предупреждения от последните дни за Мондиал 2026 в САЩ

05 юни 2026, 19:00 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: FIFA World Cup 2026/Facebook
Терени-менте и кошмар с времето: Две плашещи предупреждения от последните дни за Мондиал 2026 в САЩ

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Първата и най-очевидна – досега не е имало друго световно с три страни домакини. След това – участниците се увеличиха до цели 48 отбора. Това означава, че ще се изиграят цели 104 мача – рекордни бройки и в двете графи. Но такова огромно събитие трябва да бъде организирано безупречно, за да не се разпадне, а през последните дни видяхме кадри и решения, които подсказват, че не всичко е перфектно.

Нефутболните терени и една нестандартна прогноза

Терените са факторът, който може да засегне всички. А в САЩ явно не са се погрижили всички да играят в максимално удобни условия. Причината е проста – там има далеч по-популярни спортове, за които са изграждани терените. Но това американците да постелят няколко чима трева върху твърда настилка, направена за съвсем друга игра, няма да ги уреди. Вече видяхме възмущението на играчите на Сенегал когато разбраха, че колкото и силно да ударят топката в тревата, тя почти не отскача.

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Лошите условия са равни на контузии

Само можем да си представим какво ще бъде по време на истински мач, когато законите на физиката сякаш не се спазват от топката. А при кофти настилка се множат и контузиите. През последните години все по-често футболисти от световна класа имат проблеми с коленните кръстни връзки и менискуси. Това се дължи най-вече на прекомерно натоварване, което на неестествена настилка е гарантирано. Тук е време и за прогнозата ми – Мондиал 2026 ще влезе в историята и с най-голям брой контузени футболисти.

Мачове може да се играят с часове

И сега нещо, за което американците не са виновни. Метеорологичните условия. Поради лошите прогнози за времето и големите шансове за гръмотевични бури, на Мондиал 2026 се взимат крути мерки. Ако по време на някой мач в радиус от 13 километра от стадиона бъде засечена гръмотевица или светкавица, срещата ще бъде прекратена. Двубоите ще могат да се подновяват само, ако в рамките на 30 минути не бъде засечена нов признак за приближаваща буря.

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Вече имаме рекорд - над 4 часа

А прецедент за мач на територията на САЩ, продължил дълги часове, вече имаме. На Световното клубно първенство, което се проведе в САЩ през лятото на 2025 г., мачът между Челси и Бенфика от 1/8-финлите. Въпреки че оставаха да се изиграят още около 5 минути от срещата, тя беше прекъсната заради светкавица. Подновяването се забави с два часа и така от първия до последния съдийски сигнал се събраха общо 4 часа и 38 минути. Това, заедно с големите горещини и забраната за внасяне на пластмасови бутилки и много други съдове, с които феновете да си носят напитки, ситуацията става все по-абсурдна.

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Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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