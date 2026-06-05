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Натирен от ЦСКА подсилва тим от Първа лига

05 юни 2026, 15:23 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Натирен от ЦСКА подсилва тим от Първа лига

Един от бившите футболисти на ЦСКА е на крачка от преминаване в друг тим от родната Първа лига. Става въпрос за национала на България Илиан Илиев – младши, който е пред завръщане в Черно море. Това съобщиха колегите от „Дспорт“. Както е известно, договорът на офанзивния халф с „армецйите“ изтече в края на сезона, като от клуба решиха да не му предлагат нов и той стана свободен агент.

Илиан Илиев - младши се завръща в Черно море 

Според информациите Илиан Илиев – младши може много скоро да облече отново екипа на „моряците“, като по този начин ще се превърне в първото ново попълнение на тима. Черно море изпитва остра нужда от футболист с качествата на халфа, който може да играе, както зад нападателя, така и по фланга. Затова и наставникът на варненци Илиан Илиев, който е баща на полузащитника, настоява синът му да бъде привлечен в отбора.

ЦСКА Локомотив Пловдив Илиан Илиев

Варненци имат нужда от играч на неговия пост 

Илиан Илиев – младши е юноша на Черно море, като на три пъти носи екипа на отбора. За последно той игра на „Тича“ между февруари и юни 2024-та, когато бе преотстъпен при „моряците“ от кипърския Аполон Лимасол. В началото на септември същата година той подписа с ЦСКА като свободен агент. Халфът записа общо 60 мача с „червената“ фланелка във всички турнири, в които реализира 5 попадения, а също така направил и четири асистенции. С „армейците“ той спечели Купата на България.

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ЦСКА ПФК Черно море Първа лига Илиан Илиев младши
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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