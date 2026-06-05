Църковен празник на 6 юни: Направете това у дома, привлича богатство и любов

Днес, 6 юни, в православния календар е денят, в който се почита паметта на светите преподобни Висарион и Иларион. Ето какво трябва и не трябва да се прави на този църковен празник.

Църковен празник на 6 юни: Почитаме паметта на светците Висарион и Иларион

Бесарион принадлежал към огромния кръг ученици на свети Макарий Египетски, но се отличавал с особено строг живот. Той дори нямал собствен подслон, живеел на открито, обличал се в палмови листа, не консумирал готвена храна и не притежавал никакви вещи. Неговият път бил път на пълно себеотрицание и отдаденост на молитвата. Той мълчал години наред и само душата му постоянно се обръщала към небето.

Прочетете също: Църковен празник на 4 юни: НЕ правете това, привлича болести и нещастие

Господ прославил Своя раб с дарове на ясновидство и чудеса: светецът изцелявал болни, успокоявал стихиите и изобличавал злото. Той починал в дълбока старост, оставяйки след себе си не книги или учения, а жив пример за духовен плам.

Иларион е роден през 291 г. близо до Газа, в богато, но езическо семейство. В младостта си, докато учи в Александрия, Иларион приема християнството и тази вътрешна промяна определя съдбата му.

Поразен от примера на Свети Антоний Велики, Иларион изоставил света и се установил в пустинята. Неговият аскетичен живот бил суров и безмилостен: абсолютно уединение, пост, молитва и борба с невидими изкушения. Без никаква подкрепа или утеха, той живеел сред диви животни, прехранвайки се само с хляб, вода и билки.

Прочетете също: Църковен празник на 3 юни: С какво НЕ трябва да излизате от дома си, привлича бедност и проблеми

Славата му се разпространила толкова много, че стотици започнали да търсят духовното му напътствие. Иларион не търсел ученици, но не отблъсквал онези, които търсели спасение. Така в Палестина възникнало монашеството, а светецът започнал да се нарича негов духовен баща. Той починал около 371 г.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 6 юни

Вярва се, че ако на 6 юни духа южен вятър, това вещае горещо лято. Топъл и слънчев ден означава, че ще бъде хубаво лятото.

Какво не бива да правите на 6 юни? Изключително важно е да не се оплаквате от проблеми или от съдбата си на този ден – в противен случай несгодите ще се задържат в живота ви за дълго време. Не се препоръчва да се отправяте на дълго пътуване; това не е благоприятно време за пътуване.

На този ден, както и на всеки друг църковен празник, Църквата не одобрява нецензурния език, гнева, ругатните и клюките. Изразите на завист, мързел и алчност съшо се считат за грях.

Прочетете също: Голям църковен празник иде утре, 30 май, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Какво можете да правите на 6 юни? Вярващите молят Висарион за вътрешна сила, издръжливост и търпение, за да могат да издържат всички житейски изпитания с твърдост и сила. Те се молят на Иларион и за щастие и семейно единство.

На този ден се препоръчва да се обърне внимание на прости домакински задължения, които според народните вярвания могат да повлияят на просперитета в дома и привлекателността на жената.

Особено внимание трябва да се обърне на поддържането на реда в дома и домакинството - вярвало се е, че чистотата и грижата за дома спомагат за укрепване на финансовата стабилност и поддържане на семейното благополучие и привличане на любовта. На неомъжените момичета се е препоръчвало да поливат градината и цветята си - подобни действия, според народните вярвания, спомагат за запазване на женската красота и привличат благоприятни промени в личния им живот.

Прочетете също: Църковен празник на 5 юни: Защо задължително се пали свещ на масата и какво НЕ бива да се прави