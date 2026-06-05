След падането на астероид в Африка: Учените изучават праисторически минерал, който е по-стар от Земята

Когато става въпрос за свръхредки камъни, обикновено се сещаме за диаманти или рубини. Земята обаче има нещо еволюционно превъзходно – минерали, възникнали преди милиарди години изцяло извън нашата планета. Една такава реликва е молстонът, озовал се на Земята след падането на астероид в Африка. Той е истински космически свидетел на епоха, когато самата Земя дори не е била концепция.

Редкият минерал, който учените изучават

Открит е през 2011 г. във фрагмент от метеорита NWA 1934, който падна в Африка след милиарди години лутане из празното пространство.

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Този минерал просто не може да се образува естествено на съвременната Земя. Той изисква екстремни температури (над 1500 градуса по Целзий) и минимално налягане. Това не се случва на планети като нашата: колкото по-дълбоко се спускате под земята, толкова по-горещо става, но налягането автоматично се увеличава. Кротитът, от друга страна, изисква адски висока температура точно на повърхността. А такива условия са съществували само преди 4,6 милиарда години в протопланетарния диск, който е обикалял около новороденото ни Слънце, според Zme Science.

Метеоритите действат като идеални капсули на времето. Докато земната кора непрекъснато се претопява от вулкани, изветря се и се измества от тектонични плочи, тези космически пътешественици остават непокътнати от момента на раждането си в слънчевата мъглявина.

Анализът разкрива, че кротитът е уникална кристална смес от калций, алуминий и кислород. Интересното е, че хората, без да го знаят, са се научили да произвеждат химически „ близнак“ на този минерал във фабриките. Той е основният компонент на високоякостния калциево-алуминатен цимент. Двата минерала имат една и съща молекулна формула; атомите в космическия кротит и в нашия бетон са просто подредени по различен начин ( подобно на диаманта и графита, където основата е една и съща – въглерод, но полученият продукт е различен).

Друг чисто метеоритен минерал, дмитриивановитът, показва подобна химическа аномалия. И двата камъка са кръстени на известни геолози: кротеитът е кръстен на космохимика Александър Крот от Хавайския университет, а дмитриивановитът - на изследователя Дмитрий Иванов.

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За науката молстоунът се е превърнал в истински учебник по история на Вселената. Благодарение на него учените са описали стъпка по стъпка как са се образували бъдещите планети. Първо, първите минерални зърна са се кондензирали от горещ газов облак около Слънцето. След това този концентрат се е сблъскал с друг газ, богат на алуминий, но беден на калций. Последвали са химични реакции и скалата е започнала да се наслоява като люспи лук. След това са настъпили частични процеси на топене, корозирайки някои минерали, докато нови - мелилит и перовскит, са кристализирали между тях. По време на последните етапи на охлаждане са се добавилихлор и желязо, а влагата от Земята след удара на метеорита просто е запълнила пукнатините с хидроксиди.

Но това не е границата на възрастта на този минерал. Така наречените „преслънчеви зърна“ известни още като предслънчеви зърна, се откриват в метеоритите, наред с кротита. Тези микроскопични прахови зърна са възникнали в близост до древни звезди, които са експлодирали преди раждането на нашето Слънце.

Чрез изучаването на тези минерали, заедно с кротита, астрофизиците сглобяват централния пъзел на съществуването на Вселената: как материята от отдавна мъртви звезди се е трансформирала в астероиди, планети и накрая в самия живот на Земята.

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