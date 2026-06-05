Учени: Езера в Испания са със сходна среда като тази на Марс

В Испания има киселинни езера, където бактериите по чудо оцеляват, адаптирайки се към живот в екстремни условия. Учените в момента изучават това явление.

Езерата в Испания, които са сходни със средата на Марс

Според Националния антарктически изследователски център, това са яркочервени езера, съдържащи смес от сулфати, желязо, алуминий, манган и мед. Тези езера, известни като Филон Сентро, са се образували в югозападна Испания в рамките на изоставен минен комплекс .

Необичайните езера се намират в басейна на известната река Рио Тинто, което се превежда от испански като „цветна река“, според учените. Те казват, че тези екосистеми са подобни на средата на Марс, тъй като и двете среди са богати на желязо, имат големи залежи на метан и са киселинни.

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Учени казват, че ако в миналото на Червената планета е съществувала течна вода, някои от богатите на желязо повърхностни среди биха могли да наподобяват киселинните езера в басейна на Рио Тинто.

„Ето защо подобни екосистеми се считат за важни природни аналози за астробиологични изследвания и изучаване на възможността за живот в екстремни условия. pH на езерата е приблизително 2,5, което е приблизително еквивалентно на киселинността на оцет или лимонов сок, а липсата на кислород в по-дълбоките слоеве прави условията враждебни за повечето организми. И въпреки това, животът тук съществува“, отбелязва центърът.

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Изследователите обясняват и какво обединява фантастичните испански езера с Антарктида: екстремофилни бактерии. Те са адаптирани към екстремни условия: киселинната среда в Испания или ниските температури, недостига на хранителни вещества и силната UV радиация в ледения регион.

Украинската биоложка Мария Павловская, заедно с колеги от Испания и Португалия, събра микробни проби от червените водоеми за геномен анализ и култивиране. През следващия сезон чуждестранни партньори планират да събират проби от антарктически „екстремисти“ близо до украинската полярна станция „Академик Вернадски“.

Както обяснява центърът, изследването има няколко цели: да изясни механизмите на оцеляване и функциониране на бактериите в екстремни условия; да идентифицира обещаващи микроорганизми, способни да синтезират полезни съединения; и да ги култивира за човешки нужди.

По време на екскурзия в Испания, учените тестваха и прототип на робот за събиране на проби във враждебна среда. Устройството успешно завърши тестовете и предстоят допълнителни тестове в Антарктида.

Междувременно учените успяха да разгадаят мистерията с езеро в САЩ, от което се чуват странни звуци в продължение на цели 3 века. Изследователи са открили научно обяснение за странните бучения, които жителите около езерото Сенека в Съединените щати чуват от векове. Източникът на звуците са мощни емисии на метан от дъното на езерото.

Това езеро отдавна е известно с мистериозните си експлозии, които местните жители наричат ​​„оръдия на Сенека“ или „барабани на Сенека“. Още през 18 век са записани звуците, които наподобяват тежък артилерийски огън и са толкова силни, че понякога се разнасят далече отвъд пределите на езерото.

В продължение на стотици години произходът на мистериозните звуци оставал неизвестен. Местното племе Сенека ги е смятало за глас на Великия Дух, докато по-късните заселници са свързвали тътенът с призраците на воини или свръхестествени явления. Но според обяснението на науката емисиите от метан на дъното на езерото са виновниците за тези странни звуци.

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