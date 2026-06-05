Една от най-мощните експлозии в историята на Земята: Как е изглеждал апокалипсисът в най-отдалеченото кътче

Преди около 350 000 години центърът на Северния остров на Нова Зеландия изобщо не е приличал на храсталаците, планински пейзажи, които виждаме днес. Ето как е изглеждал апокалипсисът там.

Апокалипсисът в Нова Зеландия

Преди около 350 000 години планетата е била обхваната от ледников период. Царувал е суров студ, а обширните гори от бук и подокарп служели като убежище за безброй диви птици. Именно насред тази ледена тишина се е случила една от най-мощните експлозии в историята на Земята. Тази катастрофа изхвърлила толкова много пепел, че буквално погребала по-голямата част от страната.

Наскоро екип от изследователи събра микроскопични следи от това събитие. Учените успяха да създадат безпрецедентен модел на катастрофата, който хвърля светлина върху механиката на така наречените суперизригвания.

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Изригването на Уакамару се смята за едно от най-големите, регистрирани някога. Това е най-катастрофалният катаклизъм, възниквал някога в известната вулканична зона Таупо. Този уникален регион, простиращ се от остров Уакаари до планината Руапеху, е създаден от сблъсъка на две мощни тектонични плочи: Тихоокеанската плоча се плъзга под Австралийската плоча, докато центърът на Северния остров буквално се напуква и разкъсва.

Днес тук изобилства геотермален живот – горещи извори бълбукат, кални езера се изпаряват, а активни стратовулкани се извисяват. През 2-та милиона години съществуване тази зона е преживяла четири експлозии с такава величина, че официално им е присвоено максималното ниво, ниво 8, в Индекса на вулканичната експресивност ( VEI). Само няколко десетки подобни епизода са регистрирани по целия свят.

За вулканолозите това винаги е било загадка: как се натрупва такава критична маса магма под земята, защо тя детонира едновременно и какво се случва с терена след това?

За да разберат това, учените започнали да анализират останалата скала. Те започнали, като създали база данни за химическите „ отпечатъци“ на вулканичното стъкло. Под електронен микроскоп всеки фрагмент разкрива уникален състав. Това е чиста криминалистика: можете да намерите отпечатъци на местопрестъплението, но само ДНК анализът може окончателно да потвърди самоличността. Във вулканологията химичният състав на стъклото е самата ДНК.

Използвайки този метод, учените изследвали повече от 30 места в Нова Зеландия и Южния Пасифик. Всички улики водели към Уакамару. Събирайки парчетата, авторите реконструирали събитията минута по минута.

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Изглежда, че в началото на катастрофата в центъра на острова се е разпростирало огромно езеро, почти подобно на днешното Таупо. Когато разтопената магма пробила земната кора, тя изригнала директно върху дъното на този воден басейн. Контактът на лавата с температура от 1000 градуса с водата предизвикал серия от диви, свръхмощни хидравлични експлозии. Това бил първият етап, по време на който се изпразнил един-единствен гигантски резервоар от магма.

Впоследствие езерото просто се е изпарило и се е покрило с пепел. Вулканът преминал в „сух“ режим. Но най-ужасяващата драма се разиграла долу. Процесът ескалирал във верижна реакция: поне пет отделни магмени камери започнали да детонират една след друга.

Геолозите изчисляват, че вулканът е изхвърлил приблизително 2300 кубически километра скала. Ако тази маса се разпредели равномерно в Нова Зеландия, страната ще бъде погребана под деветметров слой отломки.

Вулканичната зона Таупо остава активна и днес. Дори по-малки изригвания тук биха могли да парализират живота не само в региона, но и да имат последици в цялата планета.

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