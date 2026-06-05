Кабинетът "Радев":

Тентоглу отказва да признае, че Саръбоюков го е победил - видя огромна грешка на съдиите в Рим

05 юни 2026, 16:51 часа 966 прочитания 0 коментара

Гръцката звезда в дългия скок Милтиадис Тентоглу отказва да признае, че е скочил "само" 8.24 метра при последния си опит на Диамантената лига в Рим. С този резултат той се нареди втори в крайното класиране и отстъпи на Божидар Саръбоюков, който постигна историческа първа победа за България при мъжете на състезание в Диамантената лига. Саръбоюков скочи 8.26 метра, но Тентоглу смята, че неговият опит е бил значително по-силен.

Двукратният олимпийски шампион, който се готви под ръководството на българския треньор Георги Помашки, се усъмни в условията на сектора за приземяване и начина, по който са отчетени опитите. Според него е имало проблем с равнината на пясъка и точността на измерванията, като смята, че съдиите са се спрели на по-ранно отбелязване. Нещо повече: Тентоглу смята, че е направил опит за над 8.40 метра. 

"Какво правим тук, братле, какво е това ш*бано шоу? Нека не правим хоризонтални скокове, ако не можете дори да поддържате пясъка равен и да измервате правилно", написа Тентоглу в социалните мрежи. В други публикации в мрежата се вижда и коментар на Тентоглу, че е имал усещането, че прави значително по-голям скок от 8.24 метра, като показа и сравнение между опитите му на 8.20 и 8.24 м, където се вижда много по-голяма разлика.

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Лека атлетика Божидар Саръбоюков
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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