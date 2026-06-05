Тентоглу отказва да признае, че Саръбоюков го е победил - видя огромна грешка на съдиите в Рим

Гръцката звезда в дългия скок Милтиадис Тентоглу отказва да признае, че е скочил "само" 8.24 метра при последния си опит на Диамантената лига в Рим. С този резултат той се нареди втори в крайното класиране и отстъпи на Божидар Саръбоюков, който постигна историческа първа победа за България при мъжете на състезание в Диамантената лига. Саръбоюков скочи 8.26 метра, но Тентоглу смята, че неговият опит е бил значително по-силен.

Двукратният олимпийски шампион, който се готви под ръководството на българския треньор Георги Помашки, се усъмни в условията на сектора за приземяване и начина, по който са отчетени опитите. Според него е имало проблем с равнината на пясъка и точността на измерванията, като смята, че съдиите са се спрели на по-ранно отбелязване. Нещо повече: Тентоглу смята, че е направил опит за над 8.40 метра.

“I still think it was bigger than 8.24m.” 😳



Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 believes his final jump at Rome Diamond League may not have been measured accurately after landing in an uneven section of the sand pit.



The Olympic champion says he felt the jump was worth around 8.40m and… pic.twitter.com/mhbVtMgoI8 — Jumpers World (@jumpers_world) June 5, 2026

"Какво правим тук, братле, какво е това ш*бано шоу? Нека не правим хоризонтални скокове, ако не можете дори да поддържате пясъка равен и да измервате правилно", написа Тентоглу в социалните мрежи. В други публикации в мрежата се вижда и коментар на Тентоглу, че е имал усещането, че прави значително по-голям скок от 8.24 метра, като показа и сравнение между опитите му на 8.20 и 8.24 м, където се вижда много по-голяма разлика.

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