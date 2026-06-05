Колосалната сума, която Божидар Саръбоюков спечели с историческия си успех в Диамантената лига

Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков постигна исторически успех в четвъртък вечер, след като стана първият българин при мъжете, който печели състезание от Диамантената лига. Саръбоюков завоюва златен медал в дългия скок на Диамантената лига в Рим, която е една от най-престижните надпревари в света на леката атлетика. А този грандиозен успех му донесе и значителна премия от наградния фонд.

Саръбоюков стана първият българин при мъжете, който печели старт от Диамантената лига

Диамантената лига се счита за най-престижната верига състезания в света на леката атлетика, като стартовете са значително по-комерсиализирани. Те привличат само най-добрите атлети от света, които участват след покани от организаторите. Този сезон Саръбоюков има възможността да участва на почти всеки старт от календара на Диамантената лига, като по-рано спечели още два медала от стартове в Азия.

Божидар надскочи двукратния олимпийски шампион Тентоглу

Сега обаче Саръбоюков успя да запише и първата си победа в Диамантената лига, и то надскачайки легендарния Милтиадис Тентоглу, който е двукратен олимпийски шампион и многократен световен и европейски шампион. Всъщност Божидар успя да го победи в последния си опит, когато скочи 8.26 метра - с два сантиметра повече от Тентоглу, който пък имаше претенции към пясъчника и условията, при които са измервани резултатите в състезанието.

Каква е премията за победата на Божидар в дългия скок в Рим?

За първото си място Божидар Саръбоюков си заслужи колосална за леката атлетика премия в размер на 20 000 долара, показа справка на Actualno.com. Самият Божидар обаче подчерта след състезанието, че парите не са мотивация за него, а просто иска да се забавлява.

"Като дете гледах тези състезания по телевизията и мечтаех един ден да бъда там. Днес вече се боря за призовите места. Това е най-голямото удовлетворение. Не става въпрос за пари или нещо друго – просто се забавлявам и правя това, което обичам", каза Саръбоюков пред bTV.