Това е ден, в който една от зодиите ще се опита да се раздели с някой от лошите си навици. За съжаление атмосферата на деня няма да е подходяща за подобни начинания. Друг от знаците ще успее да вдъхнови останалите за сериозни чудеса, но това не означава, че той трябва да участва в подвизите. Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 28 ноември 2025 г.

Дневен хороскоп за Овен

Днес вашата задача ще бъде да вдъхновявате всички и всичко за различни подвизи. Само не участвайте в тях лично. Вашата работа е да давате заповеди.

Дневен хороскоп за Телец

Днес това, което обикновено се крие в подсъзнанието, може да излезе наяве и да изплаши някого. Склонността ви към мистицизъм ще се засили неимоверно.

Дневен хороскоп за Близнаци

Днес ще можете да намерите баланс между спокойствието и силната енергия. Ще може да работите добре както самостоятелно, така и в екип. Това е идеалното време за мащабна реорганизация на всичко.

Дневен хороскоп за Рак

Ако животът щедро ви е дал лимон, защо да го ядете направо? Направете лимонада и нека по-малко щастливите, притежаващи по-сладки, лепкави плодове, ви завиждат.

Дневен хороскоп за Лъв

Днес вашата интуиция и чувство за хумор ще бъдат изключително засилени. Можете само да завиждате на околните. Никой няма да страда от скука около вас.

Дневен хороскоп за Дева

Егоизмът несъмнено е полезна черта на характера, но не винаги е приветствана от другите. Вашето поведение днес може да нарани някого от близките ви.

Дневен хороскоп за Везни

Днес се очаква да се случи нещо неочаквано, но то няма да причини никакви проблеми. Напротив, само ще приветствате промяната на обстановката.

Дневен хороскоп за Скорпион

Проблем, който отдавна сте смятали за решен, внезапно ще се появи пред вас в целия си блясък. Ще трябва да работите усилено, за да го изхвърлите от живота си веднъж завинаги.

Дневен хороскоп за Стрелец

Този ден може да бъде изключително плодотворен за вас, но само при едно условие. Не позволявайте на никого да ви разваля настроението при никакви обстоятелства. Това може да се окаже доста трудна задача.

Дневен хороскоп за Козирог

Днес ще бъдете равни сред великите. Ще придобиете известна власт над другите, но не забравяйте отговорността, която ще падне върху плещите ви. Тя никак няма да е малка.

Дневен хороскоп за Водолей

Днес не е най-добрият ден да се опитвате да се откажете от лошите навици. Усилията в тази посока само ще ви изтощят и дори може още повече да ви въвлекат в тях.

Дневен хороскоп за Риби

Днес свободата ви ще бъде ограничена по един или друг начин. Ако някой е успял да ви притисне в ъгъла, намерете начин да се измъкнете. Изразете мнението си.

Снимки: iStock