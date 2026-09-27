Енергиен хороскоп за 28 септември–4 октомври 2026 г.

В периода 28 септември - 4 октомври 2026 г. със смяната на месеците, навлизаме във време на засилена умствена активност, нужда от пречистване на мислите и балансиране на социалните контакти.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — овладяване на вътрешния огън

Цвят за презареждане: Керемиденочервено

Кристал за баланс: Сердолик

Енергиен пик: Понеделник и вторник — подходящи дни за довършване на изостанали задачи и кратки, интензивни тренировки.

Енергиен теч: Импулсивни спорове с авторитети или колеги относно правила и срокове.

Енергиен щит: Направете 3 дълбоки бавни вдишвания през носа и издишвания през устата веднага щом усетите раздразнение.

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — физическо заземяване

Цвят за презареждане: Шоколадовокафяво

Кристал за баланс: Опушен кварц

Енергиен пик: Четвъртък — стабилна енергия за финансови планирания и домашни ремонти.

Енергиен теч: Прекомерен инат при появата на нови, неочаквани обстоятелства.

Енергиен щит: Добре ще ви се отразят разходки в парка без бързане, поддържайки изправен гръб.

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — конструктивна комуникация

Цвят за презареждане: Светлосиньо

Кристал за баланс: Лапис лазули

Енергиен пик: Сряда — силен интелектуален поток, подходящ за преговори, писане, учене и нови запознанства.

Енергиен теч: Разсейване с твърде много информационни канали наведнъж.

Енергиен щит: Практикувайте "дигитален пауза" — 1 час без телефон или компютър преди лягане.

♋ РАК (21 юни – 22 юли)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — емоционална закрила

Цвят за презареждане: Млечнобяло или Сребристо

Кристал за баланс: Лунен камък

Енергиен пик: Неделя — време за уют, семейни събирания и емоционално презареждане.

Енергиен теч: Прекомерна чувствителност към забележки на околните и затваряне в себе си.

Енергиен щит: Изплаквайте ръцете и китките си със хладка вода след продължителни разговори.

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — щедрост и личен мир

Цвят за презареждане: Златистожълто

Кристал за баланс: Цитрин

Енергиен пик: Петък — добър момент за творчество, изяви и социални събития.

Енергиен теч: Нужда от постоянно външно потвърждение за собствената стойност.

Енергиен щит: Застанете с лице към есенното слънце за 5 минути със затворени очи и визуализирайте топла светлина в гърдите си.

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — ментална организация

Цвят за презареждане: Смарагдовозелено

Кристал за баланс: Флуорит

Енергиен пик: Вторник и сряда — перфектен момент за ревизия на стари проекти, разчистване и структуриране на задачите.

Енергиен теч: Прекомерен критицизъм към детайлите и вманиачаване в грешки, които не зависят от вас.

Енергиен щит: Записвайте 3 неща, за които сте благодарни в края на всеки ден.

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — личен подем и вътрешна хармония

Цвят за презареждане: Нежнорозов

Кристал за баланс: Розов кварц

Енергиен пик: Четвъртък и петък — върхов чар, подходящ за важни лични разговори, дипломатически успехи и изкуство.

Енергиен теч: Губене на време в колебания за даване на пряк отговор.

Енергиен щит: Носете със себе си малък кристал розов кварц или носете аксесоар в розов цвят за поддържане на вътрешния център.

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — интуитивна проницателност

Цвят за презареждане: Тъмно бордо

Кристал за баланс: Гранат

Енергиен пик: Четвъртък — силен усет за скритите факти, чудесен момент за задълбочен анализ и разчистване на токсични връзки.

Енергиен теч: Задържане на ревност или съмнения без реални доказателства.

Енергиен щит: Запалете свещ вечер и визуализирайте как изгаряте натрупаното ментално напрежение.

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — широк хоризонт

Цвят за презареждане: Пурпурнолилаво

Кристал за баланс: Аметист

Енергиен пик: Събота — идеален ден за разходки извън града, учене и визия за бъдещи проекти.

Енергиен теч: Досада и раздразнение от дребни битови задължения.

Енергиен щит: Слушайте релаксираща инструментална музика, докато вършите рутинна работа.

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — дългосрочна устойчивост

Цвят за презареждане: Графитено

Кристал за баланс: Черен турмалин

Енергиен пик: Понеделник — висока производителност, реализация на поставени цели и дисциплина.

Енергиен теч: Игнориране на първите сигнали за умора в тялото от работохолизъм.

Енергиен щит: Направете си топла баня с морска сол за мускулно релаксиране.

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — нестандартни идеи

Цвят за презареждане: Тюркоаз

Кристал за баланс: Аквамарин

Енергиен пик: Сряда — иновативно мислене, лесна работа в екип и силни оригинални хрумвания.

Енергиен теч: Чувство за неразбиране или бунт срещу строги социални рамки.

Енергиен щит: Записвайте хрумванията си в тефтер, вместо да се опитвате веднага да ги доказвате на скептици.

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — духовен баланс

Цвят за презареждане: Индиговосиньо

Кристал за баланс: Лабрадорит

Енергиен пик: Неделя — дълбока творческа инспирация, медитация и емоционална хармония край вода.

Енергиен теч: Попиване на чужди тревоги.

Енергиен щит: Представете си защитен прозрачно-син балон около себе си преди излизане в обществени пространства.