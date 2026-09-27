Енергиен хороскоп за 28 септември–4 октомври 2026 г.

В периода 28 септември - 4 октомври 2026 г. със смяната на месеците, навлизаме във време на засилена умствена активност, нужда от пречистване на мислите и балансиране на социалните контакти.
♈ ОВЕН (21 март – 19 април)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — овладяване на вътрешния огън
Цвят за презареждане: Керемиденочервено
Кристал за баланс: Сердолик
Енергиен пик: Понеделник и вторник — подходящи дни за довършване на изостанали задачи и кратки, интензивни тренировки.
Енергиен теч: Импулсивни спорове с авторитети или колеги относно правила и срокове.
Енергиен щит: Направете 3 дълбоки бавни вдишвания през носа и издишвания през устата веднага щом усетите раздразнение.
♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — физическо заземяване
Цвят за презареждане: Шоколадовокафяво
Кристал за баланс: Опушен кварц
Енергиен пик: Четвъртък — стабилна енергия за финансови планирания и домашни ремонти.
Енергиен теч: Прекомерен инат при появата на нови, неочаквани обстоятелства.
Енергиен щит: Добре ще ви се отразят разходки в парка без бързане, поддържайки изправен гръб.
♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — конструктивна комуникация
Цвят за презареждане: Светлосиньо
Кристал за баланс: Лапис лазули
Енергиен пик: Сряда — силен интелектуален поток, подходящ за преговори, писане, учене и нови запознанства.
Енергиен теч: Разсейване с твърде много информационни канали наведнъж.
Енергиен щит: Практикувайте "дигитален пауза" — 1 час без телефон или компютър преди лягане.
♋ РАК (21 юни – 22 юли)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — емоционална закрила
Цвят за презареждане: Млечнобяло или Сребристо
Кристал за баланс: Лунен камък
Енергиен пик: Неделя — време за уют, семейни събирания и емоционално презареждане.
Енергиен теч: Прекомерна чувствителност към забележки на околните и затваряне в себе си.
Енергиен щит: Изплаквайте ръцете и китките си със хладка вода след продължителни разговори.
♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — щедрост и личен мир
Цвят за презареждане: Златистожълто
Кристал за баланс: Цитрин
Енергиен пик: Петък — добър момент за творчество, изяви и социални събития.
Енергиен теч: Нужда от постоянно външно потвърждение за собствената стойност.
Енергиен щит: Застанете с лице към есенното слънце за 5 минути със затворени очи и визуализирайте топла светлина в гърдите си.
♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — ментална организация
Цвят за презареждане: Смарагдовозелено
Кристал за баланс: Флуорит
Енергиен пик: Вторник и сряда — перфектен момент за ревизия на стари проекти, разчистване и структуриране на задачите.
Енергиен теч: Прекомерен критицизъм към детайлите и вманиачаване в грешки, които не зависят от вас.
Енергиен щит: Записвайте 3 неща, за които сте благодарни в края на всеки ден.
♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — личен подем и вътрешна хармония
Цвят за презареждане: Нежнорозов
Кристал за баланс: Розов кварц
Енергиен пик: Четвъртък и петък — върхов чар, подходящ за важни лични разговори, дипломатически успехи и изкуство.
Енергиен теч: Губене на време в колебания за даване на пряк отговор.
Енергиен щит: Носете със себе си малък кристал розов кварц или носете аксесоар в розов цвят за поддържане на вътрешния център.
♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — интуитивна проницателност
Цвят за презареждане: Тъмно бордо
Кристал за баланс: Гранат
Енергиен пик: Четвъртък — силен усет за скритите факти, чудесен момент за задълбочен анализ и разчистване на токсични връзки.
Енергиен теч: Задържане на ревност или съмнения без реални доказателства.
Енергиен щит: Запалете свещ вечер и визуализирайте как изгаряте натрупаното ментално напрежение.
♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — широк хоризонт
Цвят за презареждане: Пурпурнолилаво
Кристал за баланс: Аметист
Енергиен пик: Събота — идеален ден за разходки извън града, учене и визия за бъдещи проекти.
Енергиен теч: Досада и раздразнение от дребни битови задължения.
Енергиен щит: Слушайте релаксираща инструментална музика, докато вършите рутинна работа.
♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — дългосрочна устойчивост
Цвят за презареждане: Графитено
Кристал за баланс: Черен турмалин
Енергиен пик: Понеделник — висока производителност, реализация на поставени цели и дисциплина.
Енергиен теч: Игнориране на първите сигнали за умора в тялото от работохолизъм.
Енергиен щит: Направете си топла баня с морска сол за мускулно релаксиране.
♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — нестандартни идеи
Цвят за презареждане: Тюркоаз
Кристал за баланс: Аквамарин
Енергиен пик: Сряда — иновативно мислене, лесна работа в екип и силни оригинални хрумвания.
Енергиен теч: Чувство за неразбиране или бунт срещу строги социални рамки.
Енергиен щит: Записвайте хрумванията си в тефтер, вместо да се опитвате веднага да ги доказвате на скептици.
♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — духовен баланс
Цвят за презареждане: Индиговосиньо
Кристал за баланс: Лабрадорит
Енергиен пик: Неделя — дълбока творческа инспирация, медитация и емоционална хармония край вода.
Енергиен теч: Попиване на чужди тревоги.
Енергиен щит: Представете си защитен прозрачно-син балон около себе си преди излизане в обществени пространства.