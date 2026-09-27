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Енергиен хороскоп за 28 септември–4 октомври 2026 г.

27 септември 2026, 11:00 часа 0 коментара
Снимка: Envato
Енергиен хороскоп за 28 септември–4 октомври 2026 г.

Съдържание:

В периода 28 септември - 4 октомври 2026 г. със смяната на месеците, навлизаме във време на засилена умствена активност, нужда от пречистване на мислите и балансиране на социалните контакти.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — овладяване на вътрешния огън 

Цвят за презареждане: Керемиденочервено 

Кристал за баланс: Сердолик 

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Енергиен пик: Понеделник и вторник — подходящи дни за довършване на изостанали задачи и кратки, интензивни тренировки. 

Енергиен теч: Импулсивни спорове с авторитети или колеги относно правила и срокове. 

Енергиен щит: Направете 3 дълбоки бавни вдишвания през носа и издишвания през устата веднага щом усетите раздразнение. 

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — физическо заземяване 

Цвят за презареждане: Шоколадовокафяво 

Кристал за баланс: Опушен кварц 

Енергиен пик: Четвъртък — стабилна енергия за финансови планирания и домашни ремонти. 

Енергиен теч: Прекомерен инат при появата на нови, неочаквани обстоятелства. 

Енергиен щит: Добре ще ви се отразят разходки в парка без бързане, поддържайки изправен гръб. 

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — конструктивна комуникация 

Цвят за презареждане: Светлосиньо 

Кристал за баланс: Лапис лазули 

Енергиен пик: Сряда — силен интелектуален поток, подходящ за преговори, писане, учене и нови запознанства. 

Енергиен теч: Разсейване с твърде много информационни канали наведнъж. 

Енергиен щит: Практикувайте "дигитален пауза" — 1 час без телефон или компютър преди лягане. 

♋ РАК (21 юни – 22 юли) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — емоционална закрила 

Цвят за презареждане: Млечнобяло или Сребристо 

Кристал за баланс: Лунен камък 

Енергиен пик: Неделя — време за уют, семейни събирания и емоционално презареждане. 

Енергиен теч: Прекомерна чувствителност към забележки на околните и затваряне в себе си. 

Енергиен щит: Изплаквайте ръцете и китките си със хладка вода след продължителни разговори. 

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — щедрост и личен мир 

Цвят за презареждане: Златистожълто 

Кристал за баланс: Цитрин 

Енергиен пик: Петък — добър момент за творчество, изяви и социални събития. 

Енергиен теч: Нужда от постоянно външно потвърждение за собствената стойност. 

Енергиен щит: Застанете с лице към есенното слънце за 5 минути със затворени очи и визуализирайте топла светлина в гърдите си. 

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — ментална организация 

Цвят за презареждане: Смарагдовозелено 

Кристал за баланс: Флуорит 

Енергиен пик: Вторник и сряда — перфектен момент за ревизия на стари проекти, разчистване и структуриране на задачите. 

Енергиен теч: Прекомерен критицизъм към детайлите и вманиачаване в грешки, които не зависят от вас. 

Енергиен щит: Записвайте 3 неща, за които сте благодарни в края на всеки ден. 

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — личен подем и вътрешна хармония 

Цвят за презареждане: Нежнорозов 

Кристал за баланс: Розов кварц 

Енергиен пик: Четвъртък и петък — върхов чар, подходящ за важни лични разговори, дипломатически успехи и изкуство. 

Енергиен теч: Губене на време в колебания за даване на пряк отговор. 

Енергиен щит: Носете със себе си малък кристал розов кварц или носете аксесоар в розов цвят за поддържане на вътрешния център. 

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%) 

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — интуитивна проницателност 

Цвят за презареждане: Тъмно бордо

Кристал за баланс: Гранат 

Енергиен пик: Четвъртък — силен усет за скритите факти, чудесен момент за задълбочен анализ и разчистване на токсични връзки. 

Енергиен теч: Задържане на ревност или съмнения без реални доказателства.

Енергиен щит: Запалете свещ вечер и визуализирайте как изгаряте натрупаното ментално напрежение. 

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — широк хоризонт 

Цвят за презареждане: Пурпурнолилаво 

Кристал за баланс: Аметист 

Енергиен пик: Събота — идеален ден за разходки извън града, учене и визия за бъдещи проекти. 

Енергиен теч: Досада и раздразнение от дребни битови задължения. 

Енергиен щит: Слушайте релаксираща инструментална музика, докато вършите рутинна работа. 

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — дългосрочна устойчивост 

Цвят за презареждане: Графитено 

Кристал за баланс: Черен турмалин 

Енергиен пик: Понеделник — висока производителност, реализация на поставени цели и дисциплина. 

Енергиен теч: Игнориране на първите сигнали за умора в тялото от работохолизъм. 

Енергиен щит: Направете си топла баня с морска сол за мускулно релаксиране. 

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — нестандартни идеи 

Цвят за презареждане: Тюркоаз 

Кристал за баланс: Аквамарин 

Енергиен пик: Сряда — иновативно мислене, лесна работа в екип и силни оригинални хрумвания. 

Енергиен теч: Чувство за неразбиране или бунт срещу строги социални рамки. 

Енергиен щит: Записвайте хрумванията си в тефтер, вместо да се опитвате веднага да ги доказвате на скептици. 

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — духовен баланс 

Цвят за презареждане: Индиговосиньо 

Кристал за баланс: Лабрадорит 

Енергиен пик: Неделя — дълбока творческа инспирация, медитация и емоционална хармония край вода. 

Енергиен теч: Попиване на чужди тревоги. 

Енергиен щит: Представете си защитен прозрачно-син балон около себе си преди излизане в обществени пространства.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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