Шумахер призова Ред Бул да даде шанс на Никола Цолов във Формула 1 от догодина

Бившият пилот във Формула 1 и брат на легендарния Михаел Шумахер - Ралф Шумахер, изяви подкрепата си към българската звезда Никола Цолов. Родният състезател остави страхотни впечатления в дебютния си сезон във Формула 2, в който бе лидер в класирането до скоро и продължава да се бори за титлата. По тази причина Шумахер смята, че Ред Бул трябва да повиши Цолов в Рейсинг Булс догодина, вместо да задържи Лиам Лоусън, въпреки силното представяне на новозеландеца напоследък.

Шумахер призова Ред Бул да освободи Лоусън за сметка на Цолов

Лоусън спечели 14 точки по време на трите състезания, в които се състезаваше на мястото на контузения Исак Хаджар в Ред Бул, и получи похвали от шефа на отбора Лоран Мекис за професионализма и представянето си. Но Шумахер счита, че наскоро потвърденият договор на Хаджар за 2027 година е показателен. Според него шефовете на "биковете" са наясно, че новозеландецът не може да даде нещо повече от това, което се очаква от него. По тази причина той не е в първия отбор, а Ред Бул се нуждае от друг пилот и трябва да подкрепи бъдещата суперзвезда.

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Ралф Шумахер: Цолов е обещаващ талант

"Всички тези промени показаха, че Лоусън със сигурност се справи добре тази година, но просто не можа да даде онова нещо в повече, което се очакваше от него. Ето защо той вече не е в Ред Бул, а Хаджар е", заяви германецът. Въпреки че Лоусън възвърна формата си в Рейсинг Булс, Шумахер смята, че сега е точният момент отборът да погледне по-далеч в бъдещето. В интервю пред "Sky Deutschland" той заяви: "Това е младежкият отбор и затова съществува. Лоусън е тук от дълго време, върна се в отбора и заслужава това. Но ако искате да се съсредоточите върху следващата суперзвезда, трябва да направите промяна още сега."

"В дългосрочен план им е нужен някой. Макс Верстапен е с тях до 2030 година Цолов е обещаващ талант и на един млад пилот трябва да се даде шанс. Може да се разчита на Линдблад. През следващата година той вече може да поеме ролята на по-опитния пилот в отбора. Линдблад като цяло вече е малко по-силен от Лоусън. Това, което го отличава, според мен, е, че излиза на пистата и веднага е на ниво. А това е първата му година. Предвидимо е, че ще продължи да се подобрява", каза още братът на 7-кратния световен шампион. Това мнение контрастира с последните спекулации, че Ред Бул може вместо това да задържи Лоусън и Линдблад в Рейсинг Булс, докато изпрати Цолов в японското първенство "Супер Формула" за още една година на развитие.

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