ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 27 септември 2026

Седмицата завършва с много интересни събития за феновете на спорта в неделния ден на 27 септември. Българският телевизионен ефир ще предложи разнообразие от емоции за любителите на футбола, тениса, колоезденето, НФЛ и автомобилизма. Тази вечер започва вторият кръг от Лигата на нациите на УЕФА, а несъмнено погледите ще са прилелепени към мача между Португалия и Норвегия. Българският футбол също се включва с два двубоя. Ето и пълна програма:

Спортна програма на 27 септември, неделя:

7:00 часа Автомобилизъм: Шест часа на Фуджи - Евроспорт 1

8:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Чънду - MAX Sport 1

8:30 часа Тенис: Турнир за мъже в Ханджоу - MAX Sport 2

9:15 часа Трейл: Световни серии Голдън Трейл - Евроспорт 2

14:00 часа Тенис: Лейвър къп - Евроспорт 2

14:00 часа Футбол: Вихрен – Несебър, Втора лига - Диема Спорт

14:00 часа Колоездене: Обиколка на Хърватия - БНТ 3, Евроспорт 1

16:00 часа Футбол: Литва – Азербайджан, Лига на нациите - Диема Спорт 2

16:00 часа Колоездене: Световно първенство в Монреал - Евроспорт 1

16:30 часа Футбол: Берое – Янтра, Втора лига - Диема Спорт

19:00 часа Футбол: Австрия – Косово, Лига на нациите - Диема Спорт 2

19:00 часа Футбол: Дания – Уелс, Лига на нациите - Диема Спорт

19:00 часа Футбол: Гибралтар – Андора, Лига на нациите - Нова Спорт

19:00 часа Футбол: Сърбия – Нидерландия, Лига на нациите - Диема Спорт 3

20:00 часа НФЛ: Питсбърг Стийлърс – Синсинати Бенгалс - MAX Sport 2

21:45 часа Футбол: Германия – Гърция, Лига на нациите - Диема Спорт 3

21:45 часа Футбол: Израел – Ейре, Лига на нациите - Диема Спорт

21:45 часа Футбол: Норвегия – Португалия, Лига на нациите - Диема Спорт 2

22:00 часа НАСКАР: Hollywood Casino 400, Kansas Speedway - MAX Sport 1

23:00 часа Маунтинбайк: Световна купа в Уислър - Евроспорт 1

23:20 часа НФЛ: Тампа Бей Бъканиърс – Минесота Вайкингс - MAX Sport 2

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