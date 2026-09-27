Машинното гласуване на фокус и как ще се броят гласовете на президентските избори: Говори ЦИК

Секциите с над 300 души ще гласуват с машина, а тези с под 300 души, ще гласуват с хартия. Данните от финалния протокол на машината, ще бъдат записани и във флашката. С оглед на прозрачността всяка СИК ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно и това ще се отрази в протокола. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред БНР. Още: Черен лебед може да разцъфне като феникс: Политолог и социолог за президентския вот

Подготовката за президентските избори

Снимка: БГНЕС

Тя обясни, че днес е последният срок, в който институциите трябва да минат последна проверка за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Ще се извърши ремонт на машините за гласуване, само за които има необходимост.

"Ако машината не може да се оправи в рамките на минути, ще се мине към хартиено гласуване. Всяка избирателна секция ще бъде обезпечена и с хартия за гласуване", добави тя.

Стоянка Балова увери, че преброяването ще бъде по-сигурно, по-бързо и по-точно преброяване на бюлетините с новите правила, които прие ЦИК.

До 10 октомври следва да бъдат назначени членовете на Секционните избиралелни комисии от Районните избирателни комисии, като се предвижда и обучение на терен. Първата стъпка е лице в лице с обучението с членовете на РИК, а след това с тези на СИК. Подготвя се и правилник за обучителното звено.

За председатели на СИК възнаграждението е 185 евро, а за членове - 160 евро.

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