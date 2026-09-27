Когато ГЕРБ се върне на власт, ще махне "данъчните безумия" на "Прогресивна България": Борисов с нова порция атаки по Радев (ВИДЕО)

Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези данъчни безумия ще бъдат отменени. Като дясна партия ние винаги сме били за ниски данъци. Това заяви Пловдив лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов. Той е в Града на тепетата за среща с младежи от академия "Новите умове". Борисов подчерта, че всичко хубаво, направено в Пловдив след 1990 г., е благодарение на ГЕРБ. И изброи стадионите и залите. Още: Прокуратурата "крие" доказателства и "фабрикува" нови: Божков посочи име на известен магистрат, заговори за Борисов и "Магнитски" (ВИДЕО)

Той заяви ГЕРБ ще гласува против предлаганите данъчни промени.

Той подчерта, че по време на управлението на ГЕРБ брутният вътрешен продукт на страната се е увеличил няколко пъти. И определи данъчните промени като удар върху работещите и предприемчивите.

Комунистите най-много обичат парите

Снимка: ГЕРБ

"Комунистите най-много обичат парите, но не техните, а чуждите. Да вземат на хората парите, това правят в момента. А че говорят за контрабанда и олигархия, а точно техните хора са там. При мен за 10 ст. повишение на цената на горивата с G класа и ламборджинита излязоха на протест. Сега дизелът мина 2 евро и вместо най-елементарното - да не допуснеш да се вдигне цената, завчера приеха закон, с който позволиха на рафинерията да продава нафта извън държавата. Питам: Като няма нафта и се вдига цената, защото ще продаваме навън?", продължи лидерът на ГЕРБ.

И допълни, че ако има излишъци на горива, те са произведени при старите цени на петрола. "Пусни ги на пазара за хората, вместо тези измишльотини с 50 евро. Ако ГЕРБ управляваше, нямаше да допуснем това вдигане на цените на горивата", каза още Борисов.

Той предупреди, че ако нафтата бъде изнесена и не спре войната в Иран, горивото ще стане дефицитно и тогава спекулантите ще оберат големите пари.

Според него това са двама-трима души и са олигарсите на "Прогресивна България". Той припомни вица за някогашния лозунг "Всичко за благото на човека", при което Иванчо вдига ръка и казва: "Аз знам и името на човека." "Аз знам името на партията - "Прогресивна България" се казва", добави Борисов.

Той поздрави финансовия министър Гълъб Донев за изказването му, че не еврото е в основата на инфлацията. "Не еврото е причина за краха на цените, за краха на тази весела кошница, справедлива я наричат, но то звучи весело, а за хората е тъжно, защото е пълен провал", заяви още Борисов. Според него инфлацията е скрит данък, защото се събират повече приходи в бюджета.

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