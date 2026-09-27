Арести и евакуация: Вероятен опит да бъдат взривени бомбардировачи на САЩ във Великобритания

Сериозна евакуация на жилищни домове и арести на няколко души - така се събуди районът до военната база на Кралските военновъздушни сили (RAF) при Уелфорд, Великобритания. Базата е RAF Fairford, тя е на разположение на ВВС на САЩ и там бяха разположени американски бомбардировачи, след като американският президент Доналд Тръмп започна война с Иран на 28 февруари, 2026 година.

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Арестуваните са задържани по подозрение за престъпления по Закона за взривните вещества, съобщи полицията в Глостършир, цитирана от BBC. Екип за обезвреждане на взривни вещества от британската армия е започнал проверка на редица превозни средства. Жителите на Уелфорд са отведени в център за отдих, а разследването продължава, но нещата са под контрол.

В района има голямо присъствие на службите за спешна помощ, включително екип за реакция в опасни зони.

През март тази година, след като тогавашният премиер Киър Стармър даде разрешение на САЩ да използват британски военни активи за отбранителни действия срещу ирански ракети и дронове, четири американски бомбардировача кацнаха в RAF Fairford и САЩ започнаха да използват британски бази за "специфични отбранителни операции".

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