Кабинетът "Радев":

Арести и евакуация: Вероятен опит да бъдат взривени бомбардировачи на САЩ във Великобритания

27 септември 2026, 12:01 часа 727 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Арести и евакуация: Вероятен опит да бъдат взривени бомбардировачи на САЩ във Великобритания

Сериозна евакуация на жилищни домове и арести на няколко души - така се събуди районът до военната база на Кралските военновъздушни сили (RAF) при Уелфорд, Великобритания. Базата е RAF Fairford, тя е на разположение на ВВС на САЩ и там бяха разположени американски бомбардировачи, след като американският президент Доналд Тръмп започна война с Иран на 28 февруари, 2026 година.

Още: The Wall Street Journal: Тръмп не приема новия опит на Иран да има мир

Арестуваните са задържани по подозрение за престъпления по Закона за взривните вещества, съобщи полицията в Глостършир, цитирана от BBC. Екип за обезвреждане на взривни вещества от британската армия е започнал проверка на редица превозни средства. Жителите на Уелфорд са отведени в център за отдих, а разследването продължава, но нещата са под контрол.

В района има голямо присъствие на службите за спешна помощ, включително екип за реакция в опасни зони.

През март тази година, след като тогавашният премиер Киър Стармър даде разрешение на САЩ да използват британски военни активи за отбранителни действия срещу ирански ракети и дронове, четири американски бомбардировача кацнаха в RAF Fairford и САЩ започнаха да използват британски бази за "специфични отбранителни операции".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Българският саботаж в Германия: Разследващите свързаха "аматьорското изпълнение" с руското разузнаване

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
атентат Великобритания бомбардировачи саботаж война Иран RAF Fairford Уелфорд
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес