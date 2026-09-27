Случаят с българския съдия, изгонил играч на Израел заради "стрелба", ще бъде решен от УЕФА

Израелската футболна асоциация пренесе случая "Кабаков" до УЕФА. Преди дни българският съдия Георги Кабаков ръководи срещата между Израел и Австрия в Лигата на нациите. Един от моментите в двубоя накара целия свят да говори в следващите дни. В 56-а минута Абу Фархи изравни резултата за гостите, а след това отиде край тъчлинията, за да отпразнува попадението си по обичайния си начин. Той вдигна ъглово флагче и го хвана като щека за снукър. Кабаков обаче го тълкува като пушка, с която стреля.

От Израел подадоха жалба до УЕФА за решението на Кабаков

Българинът не се поколеба да вдигне втори жълт картон и да изгони Абу Фархи заради начина, по който отпразнува попадението си. Според футболните правила даден играч може да бъде санкциониран за празнуване на гол, ако то действа по провокативен, подигравателен или подстрекателски начин. Това означава, че наказанието му трябва да се тълкува за празненството с ъгловото флагче, а не за самия начин. Веднага след мача селекционерът на Израел подчерта пред медиите, че това е начинът, по който той празнува головете си.

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В израелския щаб обаче се почувстваха ощетени от решението на Кабаков и подадоха жалба до УЕФА. Новината бе съобщена от ръководителя на информационния отдел на асоциацията Шломи Барзел по време на пресконференция преди мача с Ирландия. Той изложи мотивите на израелската страна, като заяви: "Ние твърдим, че първият жълт картон беше отсъден неправилно, а вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип. Всички знаят, че това е неговата обичайна радост, която имитира движение от снукъра."

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