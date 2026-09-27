Прокурорският син може да излезе от затвора до дни: Адвокат Димитър Марковски обясни какво следва

Само дни остават до изтичането на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. В момента той се намира в затвора в Самораново, където излежава наказание по старо дело. Междувременно срещу него има и други висящи производства, а през седмицата стана ясно, че е издирван и от гръцките власти. За ситуацията около Михайлов и за други актуални криминални казуси коментира адвокат Димитър Марковски пред bTV.

Васил Михайлов беше издирван около година, след като се укриваше от българските власти. В този период срещу него имаше редица обвинения, а при един от случаите той беше обвинен и за нападение над полицаи в дома му, при което е използвана пушка.

Той беше задържан на 22 май в столичния квартал „Свобода“. Оказва се, че присъдата, която изтърпява, изтича съвсем скоро.

Според адвокат Марковски обаче фактът, че наказанието приключва, не е правен парадокс, а резултат от конкретни законови правила. „Това по-скоро е стечение на юридически обстоятелства, отколкото да представлява нещо, което е скандално. По-скоро скандално е самото поведение на прокурорския син“, заяви адвокатът.

По думите му срокът на присъдата е бил намален с времето, което Михайлов вече е прекарал в предварително задържане.

„Обстоятелството, че неговата присъда изтича, е юридически факт, който е обусловен с това, че той дълго време е бил задържан под стража по досъдебното производство, което се е водило по отношение на това наказателно дело, за което той е осъден. Мисля, че на една година и осем месеца. Приспадайки, което е задължение по закон, срока на предварителното му задържане, се е изваждал от общия сбор на полученото наказание“, обясни Марковски.

Така се е формирал и оставащият кратък срок до изтичането на наказанието.

Гърция издирва Васил Михайлов

Междувременно гръцките власти са издали европейска заповед за арест на Михайлов заради наказателно производство в Гърция. Той е издирван за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Според информация, цитирана в разговора, в Гърция Михайлов е свързван с кражба на лаптоп от автомобил, както и с нападение над бизнесмен, при което са отнети негови документи и 5500 евро.

„Разбира се, тази престъпна дейност, която се твърди, че има, още пак не бива да погазваме като юрист – не бива да погазваме презумпцията за невиновност. Но очевидно гръцките власти разполагат с доказателства, за да бъде издирван“, посочи Марковски.

Той обясни, че България има възможност да предаде Михайлов на гръцките власти.

„Разбира се, че има такава възможност. При самия факт, че има издадена европейска заповед за арест по повод на наказателно производство, което се води там, на територията на Република Гърция, това е достатъчно основание той да бъде, разбира се, предаден, като българският съд много внимателно ще проследи задължителните условия за неговото предаване, тъй като той формално е български гражданин“, каза адвокатът.

В Гърция го грози много по-тежко наказание

В разговора беше направено сравнение между наказанията, предвидени в българското и гръцкото законодателство. Според Марковски гръцкият наказателен закон предвижда значително по-тежки санкции за подобни престъпления.

Той посочи, че ако в Гърция бъде постановено доживотно наказание и то впоследствие бъде адаптирано към българското законодателство, българският съд няма да може да запази наказанието в този му вид, ако то надхвърля предвиденото от българския закон.

„Ако гърците му дадат доживотно наказание и той пожелае неговата присъда да бъде преведена в България, тоест тя да бъде адаптирана тук спрямо нашия национален закон, тогава българският съд е задължен да определи максимално предвиденото по текста наказание, което означава, че доживотното наказание трябва да отпадне и да остане 15 години лишаване от свобода като горна граница“, обясни адвокат Марковски.

Той уточни, че при определена правна квалификация на предполагаемото престъпление в България наказанието би могло да бъде от пет до 15 години лишаване от свобода.

Възможно ли е Васил Михайлов да излезе на свобода?

На въпрос дали след изтичането на настоящата му присъда Васил Михайлов може да бъде освободен, адвокатът посочи, че чисто юридически такава възможност съществува.

На практика обаче според него това е малко вероятно заради европейската заповед за арест от Гърция. „Сега, ако си говорим чисто правно, възможно ли е? Възможно. Но едно е де юре, друго е де факто. Де факто, според мен, няма как да излезе“, заяви Марковски.

По думите му фактът, че Михайлов е бил издирван от различни структури на МВР, ще бъде от значение при преценката за мярката му за неотклонение.

„Самият факт, че това момче го издирваха всички структурни служби в Министерството на вътрешните работи, заради това, че се укрива от българското правосъдие, означава, че няма разумен съдия, който да прецени, че този човек трябва да бъде с по-лека мярка за неотклонение, която да обезпечава неговото екстрадиционно предаване“, каза адвокатът.

По думите му Михайлов вече е задържан под стража по повод издадената европейска заповед за арест и има право да обжалва решението.

„Струва ми се, че и горният съд трябва да потвърди тази мярка за неотклонение – задържане под стража“, допълни Марковски.

Какво се случва с Никола Николов – Паскал?

В разговора беше обсъден и друг известен криминален казус – този на Никола Николов, известен като Паскал, когото адвокат Марковски е представлявал. По думите му издирването на Николов е било представяно като по-сложно, отколкото се е оказало в действителност.

„Само да кажа, малко това положение с неговото издирване беше митологично. По отношение на господин Николов в края на краищата се установи, че не са направени елементарни усилия за призоваването му тук на известни в България адреси, които той има, тъй като той е български гражданин“, заяви адвокатът.

Той посочи, че и адвокатите на Николов са били готови да съдействат за призоваването му. По думите му решението на Николов да се върне в България е било до голяма степен негово лично решение, свързано и със здравословното му състояние.

„Идването на господин Николов в България основно и преимуществено изхождаше от негова инициатива, която той прояви по време на неговия домашен арест в Република Сърбия“, обясни Марковски.

Преди няколко месеца по делото е било сключено споразумение с прокуратурата и производството по отношение на Николов е приключило.

Адвокатът посочи, че доколкото му е известно, Николов се намира в България, освен ако не пътува за медицински консултации и прегледи.

Марковски коментира и появилите се през годините твърдения за връзки на Николов с представители на политическите среди.

„Господин Николов не познава господин Асен Василев. Аз съм си говорил многократно с него по този повод. Нито тогавашният началник на митниците, госпожа Банкова. Той просто не ги познава и ги е виждал. Знае ги като лица от публичното пространство“, каза адвокатът.

Марковски потвърди, че Николов е бил разпитан като свидетел по досъдебното производство и е дал показания за факти и обстоятелства, които са му били известни. Той обаче отказа да коментира съдържанието им с мотива, че разследването все още продължава.

Делото за жестокото нападение над Георги Кузев

В разговора беше обсъден и случаят с 37-годишния Георги Кузев, който беше жестоко нападнат на Младежкия хълм в Пловдив. Адвокат Марковски представлява близките на Кузев. Последно Апелативният съд е разгледал обжалване на мярката за неотклонение на едно от момичетата, участвали в групата.

Става дума за момичето, което според разследването се е представяло за 15-годишно в чатовете с Кузев.

Апелативният съд е отказал да измени мярката ѝ за неотклонение. „Предстои в момента делото да се върне отново в следствието, при разследващите следователи, и да продължи активно работа по проверка и събиране на доказателства, което ви уверявам, че се извършва много активно и динамично“, каза Марковски.

Адвокатът обаче обясни, че честото обжалване на мерките за неотклонение затруднява работата по разследването.

„От постоянното обжалване на мярката за неотклонение от делните обвиняеми делото физически не може да стигне при следователите. При положение че то е ксерокопирано, има два екземпляра от него, именно с тази цялост, практически следователите постоянно го пращат това дело в съда“, обясни той.

Марковски очаква в следващите дни да може да се запознае подробно с материалите по делото и с изготвените експертизи.

Адвокатът коментира и характера на престъплението срещу Георги Кузев. Той заяви, че за 25 години адвокатска практика е бил свидетел на множество тежки престъпления, включително убийства и случаи на разчленяване на жертвите, но случаят от Младежкия хълм го е впечатлил с жестокостта си.

„Честно да ви кажа, и преди съм го заявявал, чак до такава жестокост и такъв садизъм не съм виждал досега. Всякакви дела са минали през годините, много тежки убийства, включително убийства, свързани с разфасоване на жертвите, трупно разфасоване. Виждал съм какви ли неща, господин Маринов, но човек явно винаги може да види нещо ново и да се научи на нещо ново. Нещата с Георги са били ужасни“, заяви Марковски.

По думите му има данни, че лица, близки до групата, са обсъждали или подготвяли и други тежки престъпления.

„Не мога на този етап да го кажа с категоричност, но има данни, че тази групичка и част от лицата от тази групичка са подготвяли други много тежки и сериозни престъпления“, каза адвокатът.

Разследването по случая продължава.