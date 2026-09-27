Клубовете от Висшата лига се надигат срещу "виновния" Манчестър Сити в търсене на справедливост

Клубовете в Англия търсят правна консултация относно обезщетения, след като Манчестър Сити беше признат за виновен по 114 от 115-те нарушения на финансовите правила, в които беше обвинен от Висшата лига. Санкциите срещу клуба все още не са обявени, но последствията могат да включват отнемане на точки, изключване от Висшата лига или огромна глоба. Очаква се "гражданите" да обжалват решението. Това се случи 1 327 дни след като Сити беше обвинен през февруари 2023 година вследствие на четиригодишно разследване и 22 месеца след приключването на изслушването пред независима комисия.

Клубовете от Висшата лига искат справедливост

Тези сензационни решения оставиха множество въпроси за това какво ще се случи по-нататък, какво наказание може да получи Сити и как това ще се отрази на текущия сезон. И се очертава една възможност, а именно, че останалите клубове от Висшата лига може да предприемат правни действия за получаване на обезщетение, твърдейки, че са били засегнати от действията на "гражданите". Още преди новината от петък редица отбори бяха започнали да търсят съвет дали имат основания за финансово обезщетение.

ОЩЕ: Признаха Манчестър Сити за виновен - участието на клуба във Висшата лига е под въпрос

Очаква се клубовете да подадат индивидуални искове за обезщетение срещу Манчестър Сити. Другият вариант е този процес да бъде централизиран от лигата. Подобен ход не е без прецедент. През юни на Евертън беше наложено да плати на Бърнли 35 милиона паунда, след като наруши правилата за печалба и устойчивост (PSR) в продължение на тригодишен период. Бърнли твърдеше, че нарушението е повлияло на шансовете им да останат в елита, и поиска компенсация за загубите, свързани с изпадането.

Манчестър Сити отрича да е извършил нарушения, но ако бъде признат за виновен по най-тежките обвинения, това означава, че отборът може да бъде подложен на отнемане на точки, достатъчно сериозно, за да доведе до изпадане, големи глоби или дори изключване от Висшата лига За да се определи наказанието, ще трябва да се проведе изслушване за налагане на санкции. Това все още не се е случило и може да отнеме месеци.

ОЩЕ: "Направих го за парите, гарантирам финансова сигурност и на внуците ми"