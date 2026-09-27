Докъде стигна изготвянето на Бюджет 2027 и какво се случва с данъчните реформи: Говори депутат от управляващото мнозинство

Разговорите за Бюджет 2027 вървят в конструктивен тон. Основната цел на промените в приходната част на бюджета е справедливост, без да се засяга фундамента на данъчната система. Данъчните реформи на правителството са временна мярка с цел стабилизиране на приходната част на бюджета. Това заяви народният представител от "Прогресивна България" и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев пред БНР. Още: Без акциз за пропан-бутана: Депутат от ПБ повдигна завесата за мерките заради скъпите горива

Данъчни реформи и бюджет

Той добави, че е въпрос на дебати и изчисления дали и строителният бранш да бъде обложен с данъци. "Ние разширяваме социалните буфери, квотите и ваучерите за храна се увеличават до 200 евро за всеки служител, вдигат се данъчните облекчения за деца", посочи Стефан Белчев.

Той изтъкна, че Бюджет 2027 се подготвя по волята на един засилен финансов контрол. "За разлика от предходната година, когато трябваше да изплащаме стари задължения, сега ще се опитаме да стъпим на една здрава основа. Имам уверенията и прогнозите, но като финансист и икономист ще настоявам за едно отговорно планиране на средствата в бюджета", подчерта Стефан Белчев.

Той очаква опозицията да разиграе "театралните си постановки" при изготвянето на Бюджет 2027.

Стефан Белчев заяви, че намерението на управляващите в бюджета да осигурят средствата на всяка една община. Той заяви, че подкрепя идеята автомобилите, които се зареждат с електрическа енергия, да не бъдат облагани с акциз. За електромобилите управляващите ще мислят допълнително.

Стефан Белчев открои още като наболял проблем - битката с хазарта. "Прогресивна България" няма да подкрепи популистки мерки в забраната за хазарта, който сектор ще продължи да съществува в сивата икономика.

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