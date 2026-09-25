Как да опазим горите от пожари и как да ги спасим, ако са горели: Говори инж. Росен Райчев (ВИДЕО)

Как и защо трябва да пазим горите от пожари, как да ги спасим, ако са горели и колко време отнема да се възстанови една опожарена гора? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори инж. Росен Райчев, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Той определи с една дума отминалия пожароопасен летен сезон като “напрегнат“, но изтъкна, че горските пожари са намалели в пъти в сравнение с минали години: “Хубавото е, че тази година пожарите бяха в пъти по-малко от предходните две години. До настоящия момент от началото на годината имаме 260 пожара, които са обхванали горски територии, като площта, през която са минали, е около 18 500 декара от които 2000 декара са върхово изгорелите площи. Цалостно можем да кажем, че това са стойности около 8 до 10 пъти по-ниски от тези през миналата и по-миналата година и два-три пъти по-ниски площи в сравнение с предходните средностатистически периоди за последните 10 години. Още: "До момента нямаме опустошителни пожари": Радев се похвали с усилена превантивна работа

“Безотговорността е най-опасната искра“

Върховите пожари се характеризират с много голяма интензивност, при тях се унищожава целият дървостой (гора, бел. ред.) безвъзвратно. Това обикновено се случва при иглолистните насаждения. Докато при низовите пожари обикновено пожарът е с много по-малка интензивност, опожарява долу ниско храстова и тревиста растителност, опърля кората на дърветата“, обясни инж. Райчев и добави, че често след низови пожари гората се възстановява сама.

Снимка БГНЕС

Голяма част от пожарите не започват непременно дълбоко в гората, каза той. Често горят сухи треви, земеделски площи, пътища, резултат от човешка дейност. Това остава една от най-големите заплахи, но хубавото е, че хората стават по-бдителни и внимателни вследствие на дългогодишната кампания на ИАГ “Безотговорността е най-опасната искра“. Още: Изгорелите площи намаляват с над 95% спрямо миналата година: Добри новини от гл. комисар Александър Джартов

Гора се възстановява за десетилетия

Инж. Райчев специално благодари на многото съвестни граждани, които навреме са подавали сигнал за пожар, както и на доброволците, които са помагали на горските колективи и на пожарникарите при гасенето. Заместник-изпълнителният директор на ИАГ каза колко време е необходимо един на пръв поглед малък пожар в суха растителност при силен вятър да се превърне в сериозна заплаха за гората: “Белята става за минути, в световен мащаб има едно правило 30/30/30, което е много показателно – при температура на въздуха над 30 градуса, при влажност атмосферна над 30% и при скорост на вятъра над 30 метра в секунда, стават неконтролируеми пожари“. Той обясни какво трябва да се направи и колко време е необходимо, за да се възстанови гора, пострадала от пожар: “То докато достигне от размера на фиданка от 30 сантиметра до размера на дърво, което да изпълнява пълноценно своите функции – 2-3 метра, понякога могат да минат 10, 20, 30 години.“

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