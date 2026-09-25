Войната в Иран::

Как да опазим горите от пожари и как да ги спасим, ако са горели: Говори инж. Росен Райчев (ВИДЕО)

25 септември 2026, 15:08 часа 514 прочитания 0 коментара

Как и защо трябва да пазим горите от пожари, как да ги спасим, ако са горели и колко време отнема да се възстанови една опожарена гора? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори инж. Росен Райчев, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Той определи с една дума отминалия пожароопасен летен сезон като “напрегнат“, но изтъкна, че горските пожари са намалели в пъти в сравнение с минали години: “Хубавото е, че тази година пожарите бяха в пъти по-малко от предходните две години. До настоящия момент от началото на годината имаме 260 пожара, които са обхванали горски територии, като площта, през която са минали, е около 18 500 декара от които 2000 декара са върхово изгорелите площи. Цалостно можем да кажем, че това са стойности около 8 до 10 пъти по-ниски от тези през миналата и по-миналата година и два-три пъти по-ниски площи в сравнение с предходните средностатистически периоди за последните 10 години. Още: "До момента нямаме опустошителни пожари": Радев се похвали с усилена превантивна работа

“Безотговорността е най-опасната искра“

Върховите пожари се характеризират с много голяма интензивност, при тях се унищожава целият дървостой (гора, бел. ред.) безвъзвратно. Това обикновено се случва при иглолистните насаждения. Докато при низовите пожари обикновено пожарът е с много по-малка интензивност, опожарява долу ниско храстова и тревиста растителност, опърля кората на дърветата“, обясни инж. Райчев и добави, че често след низови пожари гората се възстановява сама.

Снимка БГНЕС

Голяма част от пожарите не започват непременно дълбоко в гората, каза той. Често горят сухи треви, земеделски площи, пътища, резултат от човешка дейност. Това остава една от най-големите заплахи, но хубавото е, че хората стават по-бдителни и внимателни вследствие на дългогодишната кампания на ИАГ “Безотговорността е най-опасната искра“. Още: Изгорелите площи намаляват с над 95% спрямо миналата година: Добри новини от гл. комисар Александър Джартов

Гора се възстановява за десетилетия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Инж. Райчев специално благодари на многото съвестни граждани, които навреме са подавали сигнал за пожар, както и на доброволците, които са помагали на горските колективи и на пожарникарите при гасенето. Заместник-изпълнителният директор на ИАГ каза колко време е необходимо един на пръв поглед малък пожар в суха растителност при силен вятър да се превърне в сериозна заплаха за гората: “Белята става за минути, в световен мащаб има едно правило 30/30/30, което е много показателно – при температура на въздуха над 30 градуса, при влажност атмосферна над 30% и при скорост на вятъра над 30 метра в секунда, стават неконтролируеми пожари“. Той обясни какво трябва да се направи и колко време е необходимо, за да се възстанови гора, пострадала от пожар: “То докато достигне от размера на фиданка от 30 сантиметра до размера на дърво, което да изпълнява пълноценно своите функции – 2-3 метра, понякога могат да минат 10, 20, 30 години.“

Още – във видеоматериала. Още: Дървената мафия или човешката небрежност? Ето кой е предизвикал 95% от пожарите в страната

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Горски пожари изпълнителна агенция по горите гора Студио Actualno
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }