Действащият шампион защити титлата си на ЕвроВолей 2026 и спечели първа квота за Игрите в Лос Анджелис 2028

Европейското първенство по волейбол приключи с шоу между действащия шампион и олимпийския първенец. Отборът на Полша успя да защити титлата си, след като победи Франция с 3:1 гейма (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) на големия финал на шампионата на Стария континент. Въпреки съпротивата на "петлите" в първия и третия гейм, тимът на Никола Гърбич владееше събитията в Милано и спечели заслужено. По този начин Полша си осигури първата квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Полша защити европейската си титла

Първият гейм предложи изключителна битка, в която нито един от двата отбора не успя да се откъсне сериозно. Поляците имаха предимство благодарение на силния сервис на Вилфредо Леон, но Франция остана в мача. В края „петлите“ дори стигнаха до възможност да спечелят частта, но след намеса на видеоповторението точката беше отменена. Полша показа по-здрави нерви и затвори гейма с 31:29. Успехът даде сериозен импулс на шампионите и те започнаха втория гейм много силно. Леон затрудни посрещането на французите, а Бартломией Боладж и Бартломией Лемански се възползваха от възможностите в атака. Полша поведе с 17:7 и въпреки опита за обрат спечели с 25:19.

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Франция не се отказа и направи силен отговор в третата част. Тимът на Андреа Джани поведе рано и постепенно увеличи преднината си до 11:5. Матис Хено се превърна в основна фигура за "петлите", които контролираха играта и намалиха изоставането си след 25:20. В четвъртия гейм обаче Полша отново пое инициативата. Шампионите поведоха с 10:7, а след серия от грешки на французите увеличиха разликата до 15:9. Поляците не допуснаха ново разклащане и уверено стигнаха до 25:16, с което сложиха край на финала. Така Полша дублира европейската си титла след триумфа през 2023 година и отново е на върха на Стария континент. / БГНЕС

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