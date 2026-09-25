Данъчните промени и мерките срещу скъпите горива – ще проработят ли? Говори Адриан Николов (ВИДЕО)

Ще проработят ли предложените от правителството данъчни промени и мерки за компенсиране на високите цени на горивата? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори старши икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов: “Тук виждаме философията на бюджетирането, която явно ще прави екипът на Гълъб Донев през следващия период. Като в момента виждаме мерките при приходите. Това, което не виждаме на този етап, а може би дори е много по-важно, са разходните мерки. Като тук-таме видяхме анонси за намаление да речем на административен кадър, за малко административна реформа при РЗИ-тата да речем, което генерира доста сериозна обществена реакция негативна. Оттам насетне фокусът е приходите. Още: 3% дефицит, предвидима данъчна система и регулации

Пак бюджет на парче

Т. е. балансирането на бюджета май по-скоро ще се случва чрез оттук-оттам дозапълване на приходната част, а не с толкова агресивно съкращаване на разходите, колкото по-скоро ние предлагаме. Разбира се намалението на разходите отнема доста повече време, отколкото въвеждането на някакви временни приходни мерки. Но тука като че ли отново се прави бюджет на парче, опитваме се да закърпим ситуацията за догодина, отколкото да вземем трайно решение да свием дефицита средносрочно, както беше заложено така в средносрочната рамка. Още: "Задачата трябва да има поне едно вярно решение": Явор Гечев защити новите данъчни мерки

Снимка Министерски съвет

Оттам насетне обещанието е отчасти спазено, защото наистина нямаме промени при големите данъци. Няма промяна в данъка върху дохода, няма промяна в корпоративния данък и няма промяна в осигурителната тежест. Това е нещо, което в крайна сметка доведе до големите протести през есента, които свалиха предишното правителство. И логично тук е чут ясно сигналът на обществото, че промени в осигуровките не са търпими и няма да се случат.

Неясен фискален ефект

Оттам насетне обаче разни дребни неща оттук-оттам ще се ремонтират, но въпросът е вече какъв ще е очакваният ефект. Тук е много важно да подчертаем, ние на този етап не сме видели нито един нормативен текст. Още: БНБ остро предупреди кабинета за данъка върху свръхпечалбите на банкитеФиналният вариант може да е много по-различен от това, което комуникира Министерството на финансите. Дефиницията на свръхпечалба не е много ясна, която ни се предлага. Най-вероятно ще се таргетират сектори, тук чухме, че отново ритейл секторът ще е във фокуса, но най-вероятно и някои други производствени предприятия.“

Адриан Николов обясни как дружествата ще се стремят да избегнат облагането на свръхпечалбата. Той коментира мерките на правителството срещу скъпите горива, както и останалите предложения за данъчни промени.

Още – във видеоматериала. Още: Държавата облага свръхпечалбите на банки и телекоми, ваучерите за храна вече с данък, удар по хазарта и облекчения за деца (пълен списък)