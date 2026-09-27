Опозицията смята как ще се напълни бюджетът с данъчната реформа на властта

"Казва ни се как ще влязат 1,4 милиарда евро повече в бюджета, но не ни се казва как България ще стигне до балансиран бюджет", заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България". Той смята, че предложените промени в данъчните закони, както и проекта за бюджета за 2027 са "фундаментално сгрешени", защото не показват цялостен план за балансиране на бюджета и устойчив икономически растеж. Още: "Това позорно и малодушно поведение ни обрича на изолация": Мирчев обвини Йотова, че е показала България като наведена и страхлива

Опозицията за бюджета и данъчните реформи на властта

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"Не защото вътре няма и разумни неща. Например данъчните облекчения за деца, прагът за ДДС. Но вътре го няма плана, няма голямата картина", посочи Мирев. Според него Министерството на финансите е трябвало да представи конкретен график за дефицита и държавния дълг.

"Трябваше Министерството на финансите да каже: "През 2027 година можем да достигнем 2% бюджетен дефицит, през 2028-а да отидем на балансиран бюджет, а през 2029 година да започнем да работим с поне малки излишъци, за да може този голям дълг, който беше натрупан, да се връща. Нищо подобно не се случва в момента".

Мирчев коментира и възможното облагане на свръхпечалбите на банки и други компании. Той смята, че преди предприемането на подобна стъпка трябва да се направи внимателен анализ. Депутатът от ДБ постави въпроса защо "Лукойл Нефтохим" не е включен в тази група и каза, че рафинерията не бива да остава извън сметката. Според него отпадането на забраната за износ на горива може да увеличи печалбата ѝ.

Той оспори и твърдението, че горивата у нас са най-евтините в Европа.

"Много хора казват: "Ние имаме най-евтиния дизел и бензин". Това не е вярно, ако не смятаме акциза, който взима държавата. Няма обяснение защо дизелът в България без акциз и ДДС е на средните и над средните цени в Европа. Трябва да има отговор защо се получава това".

От "Демократична България" са предложили компенсация от 20 цента за литър бензин или дизел, която според Мирчев трябва да обхване всички потребители, включително бизнеса. Той защити мярката с аргумента, че поскъпването на горивата се пренася върху транспортните разходи и цените на стоките.

"Ако те не са за всички, се отваря една много опасна инфлационна каскада. Когато се качи цената на горивото с 50-60-70%, се качват и разходите. Естествено, човекът казва: "И аз вдигам цената". Не искам да го наричам домино ефект, но в определена степен той има и тези характеристики".

Той настоя и за парламентарно разследване на взривовете във военни складове и предприятия. Мирчев смята, че темата е свързана с националната сигурност, а не с политическа фиксация.

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