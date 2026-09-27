Спектакъл на "Уембли", бижу от Модрич, български провал и 29 гола в Лигата на нациите (РЕЗУЛТАТИ)

Първият кръг в новото издание на Лигата на нациите приключи с 29 гола в 10 мача, изиграни в съботния ден на 26 септември. Несъмнено погледите на футболния свят бяха насочени към двубоя между Англия и Испания на "Уембли". Двата тима не разочароваха, като предложиха истинско зрелище с пет попадения, два обрата и пропусната дузпа. В крайна сметка световните шампион стигнаха до победата с 3:2.

Страхотни срещи и дъжд от голове в Лигата на нациите

Това обаче не бе най-резултатната среща за деня. Малко по-рано отборът на Финландия заби седем гола във вратата на Сан Марино. По същото време българският национален тим записа пореден разочароващ резултат. "Лъвовете" на Александър Димитров допуснаха първата си загуба в историята от Люксембург. Те отстъпиха с 1:2 пред близо 2 000 фенове по трибуните на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. По този начин България зае последното място в групата си, след като Исландия и Естония завършиха наравно.

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Модрич продължава да блести за Хърватия

Единствената среща, която не предложи нито един гол бе между Словения и Шотландия. Другият сблъсък, който не излъчи победител, бе между Фарьорските острови и Казахстан - 1:1. Ветеранът Лука Модрич продължава да блести за Хърватия дори на 41-годишна възраст. Той отбеляза феноменален гол, с който изведе "ватрените" напред в резултата, след което Чехия изравни чрез Адам Карабец. В 77-а минута Марко Пашалич върна аванса на хърватите. Матей Радоста реализира за 2:2, но това попадение бе отменено заради засада и гостите се поздравиха с трите точки.

🚨🌍 | GOAL: WHAT A SPECTACULAR GOLAZO BY LUKA MODRIC!



🇨🇿 Czechia 0-1 Croatia 🇭🇷 pic.twitter.com/AbfZMA2Nuz — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 26, 2026

Швейцария победи западната ни съседка Северна Македония с класически резултат. "Кръстоносците" отбелязаха три безответни гола чрез Ремо Фройлер и Зеки Амдуни, който се разписа във вратата на Столе Димитриевски два пъти. Отборът на Албания победи Беларус с 2:0, а Словакия постигна същия успех срещу Молдова. Ето и всички резултати в Лигата на нациите на 26 септември.

Всички резултати в Лигата на нациите на 26 септември, събота:

Словения 0:0 Шотландия

Сан Марино 0:7 Финландия

Фарьорски острови 1:1 Казахстан

България 1:2 Люксембург

Исландия 1:1 Естония

Чехия 1:2 Хърватия

Англия 2:3 Испания

Северна Македония 0:3 Швейцария

Албания 2:0 Беларус

Словакия 2:0 Молдова

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