Годината на Огнения кон 2026: Изправени ли сме пред най-нещастната година от десетилетия?

Новата година е време за очакване на щастие и просперитет, но според древните астролози 2026 може да донесе едно от най-хаотичните събития през последните 60 години. Всичко това се дължи на старо проклятие, свързано с китайския зодиак.

На 17 февруари 2026, според китайския календар, ще навлезем в Годината на Огнения кон, сбогувайки се с Годината на змията, която току-що приключи. Това, което обаче е повод за празнуване за някои, се превръща в източник на безпокойство за други.

В Япония, където се спазва и източноазиатският календар с неговите 12 животни, тази конкретна година – наречена „хиное-ума“ – се смята за време на изключителен лош късмет от векове. Суеверието е толкова силно, че семействата правят всичко възможно, за да избегнат раждането на деца през Годината на Огнения кон.

Защо Огненият кон носи нещастие?

Последната Година на Огнения кон е през 1966 и е била белязана в японската история с драматичен спад в раждаемостта. Двойките, страхувайки се от лоша съдба за децата си, умишлено отлагали раждането на деца.

Източникът на тези страхове е вярването, че момичетата, родени тази година, би трябвало да са импулсивни и да „съкращават живота на съпрузите си“. Тази традиция датира от 17 век и е свързана с приказката за Яоя Ошичи. Според Japan Times, през 1682 г. тийнейджърка, родена в Годината на Огнения кон, се влюбила в храмов служител. След като голям пожар разделил влюбените, Ошичи, копнееща за любимия си, запалила друг пожар. За това била изгорена на клада, а историята ѝ се е превърнала в постоянна част от японската култура като предупреждение.

Колко истина има в това древно суеверие?

Въпреки че стигмата на суеверието хиное-ума се запазва от векове, съвременна Япония все повече се отдалечава от него. Това се потвърждава от изследване на професор Хироюки Ямада, който през 2013 г. сравнява съдбите на японски жени, родени между 1964 и 1968 г.

Оказа се, че жените, родени през „нещастната“ 1966, не са изпитвали по-големи трудности в брака от своите връстници. С възхода на връзките, основани на личен избор, суеверието губи значението си, а влиянието му върху социалния живот става маргинално.

Въпреки рационализирането на стари вярвания, астролозите ни напомнят, че Годината на Огнения кон е специален период за любовта и връзките. Лиза Стардъст, астролог, подчерта в интервю за Daily Mail, че предстоящата година ще донесе възможности за създаване на вълнуващи връзки и укрепване на връзките. „Това е време за по-дълбоко разбиране на себе си и вашите желания във връзките“, обяснява Стардъст.

В същото време тя ни напомня, че Венера ще бъде ретроградна – първо в Скорпион, след това във Везни – което може да затрудни намирането на баланс във взаимоотношенията. Както обаче подчертава астрологът, енергията на тази година благоприятства и изграждането на общност и приятелства, които могат да се развият в нещо повече. „Това ще бъде година, в която ситуациите могат да се развият в сериозни ангажименти и хората ще искат да изградят солидна основа, преди да направят по-смела стъпка“, добавя Стардъст.

