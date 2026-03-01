Спорт:

Левски показа шампионски дух срещу Локо София в луд 7-голов трилър с 2 обрата

01 март 2026, 19:14 часа 561 прочитания 0 коментара
Левски постигна изключително ценен успех с 4:3 над Локомотив София в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. На стадион "Георги Аспарухов" Евертон Бала откри резултата с много красиво попадение. До 70-ата минута "железничарите" осъществиха обрат чрез Анте Аралица и Карузо. Между двата гола Светослав Вуцов улови дузпа на Аралица. "Сините" реагираха по шампионски. Автогол на Нейчев и Мустафа Сангаре донесоха преднината на столичния гранд. До края Бала и Карузо се разписаха по още веднъж. Така тимът на Веласкес дръпна с 13 точки пред Лудогорец, който е с мач по-малко.

Левски и Локо София изиграха фантастичен спектакъл на "Герена"

Домакините стартираха по мечтан начин. В третата минута Бала напредна с топка в крака и с топовен шут от дистанция преодоля Александър Любенов за 1:0. Малко по-късно Сангаре остана на сантиметри от това да засече голово подаване. Момчетата на Хулио Веласкес доминираха, а гостите разчитаха на контраатаки. След средата на полувремето "железничарите" се поокопитиха.

"Сините" започнаха да допускат доста непридизвикани грешки, което доведе до изравняване. В 26-ата минута топката стигна до Арлица, чийто удар рикошира и изненада Вуцов. Вина може да се търси и у стража, който не се ориентира добре - 1:1. Последваха два пропуска с глава - на Сангаре и Серафимов, като северномакедонецът може много да съжалява.

На почивката Веласкес направи тройна смяна. Една от резервите - Кирилов, застраши Любенов с неточен шут. Никола Серафимов пък изтърва втори шанс с глава. Ситуацията за Левски се влоши в 62-рата минута, когато Локо София получи дузпа за игра с ръка на Димитров. Зад топката застана Аралица, чийто удар бе уловен от Вуцов.

Гостите все пак осъществиха обрат в 69-ата минута. Карузо се възползва от грешка на Бала за 1:2. "Сините" реагираха мигновено. С помощта на късмет те възстановиха паритета. Лясков изби центриране в тялото на Нейчев, а топката се оплете в мрежата - 2:2. 120 секунди по-късно Сангаре засече подаване на Камдем, за да взриви трибуните. След това Камдем спечели дузпа, реализирана от Бала за 4:2. В добавеното време гол на Кирилов бе отменен заради засада. До края "сините" пак сгрешиха в отбрана, а Каруз оформи крайното 4:3.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Локомотив София Първа лига
