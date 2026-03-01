Веласкес се ядоса на въпрос за Лудогорец и изуми: Този мач не ми се стори атрактивен

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след драматичния успех на "сините" над Локомотив София в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. За испанеца мачът не е бил атрактивен заради липсата на контрол и наличието на безпорядък на терена. Специалистът акцентира върху подкрепата от публиката и отбеляза грешките в отбрана. В края на интервюто Веласкес се ядоса на въпрос за Лудогорец.

Веласкес: Фундаментално за мен беше подкрепата, която ни подейства като инжекция емоционално

„Добавихме още три точки, винаги е важно да печелиш. Най-важното е след победа пак да съумееш да спечелиш. Това не е толкова лесно. Още повече както протече мача. В тези 95 минути изглеждаше, че се изиграха 3-4 различни мача. Този род мачове не са лесни. Трябва да покажеш, че се адаптираш“, заяви Веласкес след победата на Левски над Локо София.

„На мен лично не ми се стори атрактивен, привлекателен. В крайна сметка беше мач, в който липсваше контролът. Липсваше да сме по-убедителни. Много рано падна първият гол и мисля, че това ни пообърка малко. Допуснахме неточности, това ни костваше да не седим добре и в дефанзивен план. В този безпорядък се изравниха силите на терена. Мисля, че второто полувреме стояхме добре, стабилно. Но всъщност това, което се случи, не ми харесваше – честата размяна на топката между двете полета. Искам високо да оценя начина, по който отговори отборът. Фундаментално за мен беше подкрепата, която ни подейства като инжекция емоционално. Показахме гордост и глад. Това е нужно. Най-важното е, че отборът показа глад за победа“, категоричен бе той.

„Всеки мач е различен. Няма нищо общо развитието на един мач с това на следващия. Днес оставам, както казах, запазвам положителни неща. Всъщност има и неща, от които не съм доволен. Доста неща не ми харесаха, когато атакувахме и когато се защитавахме. Основната поука е от първата до последната минута да сме фокусирани“, обясни специалистът.

"За мен футболът не е точно това. Може би, ако ме питате за аргументи, бъркате резултати с развой на мача. Има нещо сбъркано във въпроса. Без съмнение в последния мач с Лудогорец заслужавахме победата. Именно там показахме аргументи“, отговори испанецът на въпрос дали Левски вече има футболните аргументи да победи Лудогорец.

Разбирам следствените връзки, но вие казахте резултати, а не аргументи. Ако ме питате за аргументи – показахме ги последния мач. За резултати – това е друг въпрос. Ще се опитаме, отиваме да победим. Трябва да създадем достатъчно аргументи, за да победим“, завърши треньорът на Левски.

