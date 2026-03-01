Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Цената на петрола: Иран обяви ще затвори ли Ормузкия проток

01 март 2026, 19:30 часа 446 прочитания 0 коментара
Цената на петрола: Иран обяви ще затвори ли Ормузкия проток

Иран не възнамерява да затваря Ормузкия проток или да нарушава корабоплаването през него. Това съобщи иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за Ал Джазира. Също така, днес бивш командир от Корпуса на гвардейците обяви, че гражданското корабоплаване в протока ще бъде разрешено „до второ нареждане“. През протока се транспортират 20 на сто от световния петрол.

Над 150 танкера изчакват на входа на Ормузкия проток

По-рано днес най-малко 150 танкера, включително кораби за суров петрол и втечнен природен газ (LNG), бяха хвърлили котва в открити води на Персийския залив отвъд Ормузкия проток, показват данни за корабоплаването. Десетки други остават неподвижни от другата страна на ожесточената зона.

Стана ясно, че танкерите са били струпани в открити води край бреговете на големи производители на петрол от Персийския залив, включително Ирак и Саудитска Арабия, както и гиганта в производството на втечнен природен газ Катар, според оценки на  агенция "Ройтерс", базирани на данни за проследяване на кораби от платформата MarineTraffic.

"Файненшъл Таймс" в същото време съобщи, че Ормузкият проток е отворен за корабоплаване, но трафикът на големи кораби на практика е напълно спрял.

Изданието посочва, че броят на плавателните съдове с дължина над 200 метра, влизащи в Персийския залив е спаднал до почти нула днес, на 1 март. 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
