Саудитска Арабия е в бойна готовност да воюва с Иран (ВИДЕО)

01 март 2026, 19:15 часа 704 прочитания 0 коментара
Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е наредил да бъде използвана военна сила срещу Иран, ако е необходимо. Той определи иранските въздушни атаки срещу саудтиска територия за "страхливи" (удари имаше близо до саудитската столица Рияд и в източната част на страната, където има петролна инфраструктура) - защото от Саудитска Арабия не е имало бази, използвани за въздушни атаки срещу Иран. Това предаде кореспондент на CNN от Рияд - с уточнение, че такова разпореждане за възможна саудитска атака срещу Иран е първо в историята на ислямското кралство:

От друга страна, чрез външния си министър Абас Арагчи Иран се оправда за ударите си срещу редица арабски държави - било защото войната "им е наложена, натрапена" от САЩ и Израел. Не е наша вината, настоя Арагчи, който нарече арабските държави "наши братя". Само че религиозната разлика е огромна - Иран е мюсюлманска държава, но изповядваща шиитски ислям, докато Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, ОАЕ изповядват сунитски ислям. Арагчи увери, че бил в контакт с всички арабски държави и опитал да обясни иранската позиция - но "някои от тях са гневни", но ако били гневни, трябвало да се гневят на САЩ и Израел и да притискат тях да спрат войната - ОЩЕ: САЩ обявиха колко американски войници са убити при операцията срещу Иран

Междувременно, пламъците на войната продължават да горят - в Бахрейн например, но поредна вълна от въздушни удари залива и иранската столица Техеран - Още: Доналд Тръмп обяви колко ирански лидери са убити при ударите, между тях е бивш президент

Ивайло Ачев
