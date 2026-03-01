Саудитска Арабия е в бойна готовност да воюва с Иран (ВИДЕО)

Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е наредил да бъде използвана военна сила срещу Иран, ако е необходимо. Той определи иранските въздушни атаки срещу саудтиска територия за "страхливи" (удари имаше близо до саудитската столица Рияд и в източната част на страната, където има петролна инфраструктура) - защото от Саудитска Арабия не е имало бази, използвани за въздушни атаки срещу Иран. Това предаде кореспондент на CNN от Рияд - с уточнение, че такова разпореждане за възможна саудитска атака срещу Иран е първо в историята на ислямското кралство:

CNN:



Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has authorized possible military retaliation against Iran, calling its attacks on Saudi Arabia “cowardly.”



He says the Kingdom will take all necessary measures to defend itself. pic.twitter.com/SMmy33gGIV — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

От друга страна, чрез външния си министър Абас Арагчи Иран се оправда за ударите си срещу редица арабски държави - било защото войната "им е наложена, натрапена" от САЩ и Израел. Не е наша вината, настоя Арагчи, който нарече арабските държави "наши братя". Само че религиозната разлика е огромна - Иран е мюсюлманска държава, но изповядваща шиитски ислям, докато Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, ОАЕ изповядват сунитски ислям. Арагчи увери, че бил в контакт с всички арабски държави и опитал да обясни иранската позиция - но "някои от тях са гневни", но ако били гневни, трябвало да се гневят на САЩ и Израел и да притискат тях да спрат войната - ОЩЕ: САЩ обявиха колко американски войници са убити при операцията срещу Иран

Iranian Foreign Minister Araghchi:



Some of our neighbors are angry... I wish they understood that what is going on in the region is not our fault.



This is not our choice; this is a war imposed on us by the United States and Israel.



If they are angry, they should be angry at… pic.twitter.com/EW7gBGmVCF — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Междувременно, пламъците на войната продължават да горят - в Бахрейн например, но поредна вълна от въздушни удари залива и иранската столица Техеран - Още: Доналд Тръмп обяви колко ирански лидери са убити при ударите, между тях е бивш президент

The effects of Iran’s attacks in Bahrain’s capital, Manama. pic.twitter.com/mqyBfuBizO — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

US B-2 stealth bombers armed with 2,000-pound bombs struck fortified Iranian facilities linked to ballistic missiles yesterday evening, CENTCOM announced, warning no country should doubt America's resolve. #Iran pic.twitter.com/F5AXhNBaZj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2026