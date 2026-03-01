Станислав Генчев: Левски почти нямаше чисто положение, 10 точки са много, ако не те преследва Лудогорец

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев даде своето мнение след драматичната загуба на "железничарите" от Левски в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. Специалистът смята, че "сините" почти не са създали чисто положения и са материализирали всяка възможност. Бившият защитник остана доволен от възпитаниците си, като не обвини централния нападател Анте Аралица за изпусната дузпа в 62-рата минута.

Генчев: Левски демонстрира голяма ефикасност

"Ние отбелязахме три гола, изпуснахме дузпа и не печелим нищо. Почти всяка една наша грешка беше наказан. Левски демонстрира голяма ефикасност. Левски почти няма голово положение. Всяка една ситуация успяха да я отбележат. Първия им гол не е от чиста голова ситуация, отбелязахме си и автогол“, заяви Генчев след поражението на Локо София от Левски.

„Ние така трябва да играем. Нашият отбор има потенциал и трябва да надграждаме. Най-силните мачове са, когато побеждаваме. Игрово стояхме добре, но е далече от най-добрите мачове. Позитивите са атакуващия футбол и головете, които вкарахме. Негативите са четирите гола, които допуснахме било то и от отбор като Левски", допълни той.

„Щом Левски води с 10 точки и показват най-голямо постоянство, те са големият фаворит за титлата, но аз го казах и преди дни - 10 точки са много, ако не те преследва Лудогорец. Лудогорец обаче няма да се откаже, още повече, след като отборът отпадна от евротурнирите. Всеки може да изпусне дузпа. Не беше лесно за Анте, но той след дълго отсъствие се завърна като титуляр и показа добро ниво“, каза още треньорът на Локо София.

