Златни! Златислава Чуканова и Радо Росенов триумфираха на Купа "Странджа"

Златислава Чуканова и Радослав Росенов донесоха два златни медала за България на Купа "Странджа". Водещата ни състезателка триумфира в категория до 51 килограма. Това е за втора поредна титла за нея. Непосредствено след Чуканова Росенов записа 20-ата си последователна победа на най-стария международен турнир по бокс в Европа, за да се окичи със злато в категория до 60 килограма.

Злати Чуканова излезе на ринга, но само за да получи златния си медал. Нейната съперничка от Узбекистан Феруза Казакова се отказа преди сблъсъка поради здравословни причини. На 1/2-финалите българката се наложи над класната състезателка от Армения Ануш Григорян. Злати взе комфортна преднина след първите два рунда. Това й даде възможност да е по-предпазлива в третия по пътя към победата с 3:2 съдийски гласа.

Малко по-късно Росенов надигра сребърния медалист от Световното Габриел Оливейра (Бразилия) с категоричното 5:0 съдийски гласа и вдигна трибуните в зала „София“ на крака. Мачът бе повторение на полуфинала между двамата от Ливърпул. Росенов обаче показа, че е извлякъл позитиви от драматичното поражение преди половин година и заслужено вдигна победоносно ръце.